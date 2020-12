AWS gaat 29 miljoen mensen opleiden tot cloudspecialist

AWS heeft een programma ontwikkeld om tegen 2025 wereldwijd 29 miljoen mensen te hebben opgeleid tot cloudspecialist. Hiermee sorteert de techgigant alvast voor op de behoefte aan geschikt personeel die de komende jaren door de groei van cloudcomputing gaat ontstaan.

Het nu aangekondigde opleidingsprogramma richt zich op zowel mensen zonder enige IT-ervaring als het bijscholen van IT-personeel dat al enige ervaring met de cloud heeft. Het programma bestaat uit gratis opleidingen om mensen te trainen in cloudcomputing. Denk daarbij aan al bestaande AWS-opleidingsprogramma’s, maar ook nieuwe opleidingen die verschillende roosters hebben en opleiden tot verschillende doelen.

Online programma’s

Het gaat om zelfstudie via online opleidingen om mensen hun technische kennis op te vijzelen en intensieve opleidingsprogramma’s die mensen daadwerkelijk een nieuwe baan in de techindustrie moeten opleveren.

De techgigant breidt hiervoor onder meer zijn bestaande AWS Training and Certification- en AWS Educate-opleidingsprogramma’s, nu bestaande uit meer dan 500 on-demand online trainingen en cursussen, uit. Daarnaast wordt meer geïnvesteerd in de digitale trainings- en examenvoorbereidingsprogramma’s voor AWS Certifications. Ook wordt het AWS re/start-programma om mensen uit achtergestelde bevolkingsgroepen op te leiden voor banen in de techindustrie verder uitgebreid.

Nieuwe specialistische opleidingen

Verder wordt er gestart met nieuwe specialistische opleidingen, zoals het AWS Fiber Optic Fusion Splicing Certificate-programma voor glasvezelexpertise. Een ander programma dat in deze categorie valt, is Amazon’s Machine Learning University. Dit is een versnelde gratis opleiding om mensen de kans te geven zich te specialiseren in machine learning voor het oplossen van zakelijke problemen.

