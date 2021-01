Microsoft introduceert speciaal cloudportfolio voor winkelsector

Microsoft introduceert zijn Microsoft Cloud for Retail-set aan cloudoplossingen voor de retailsector. Het moet bedrijven uit de retailsecor in staat stellen om klanten beter te bedienen.

Microsoft heeft onlangs een preview aangekondigd voor zijn tweede set van specifieke cloudoplossingen voor een sector; Microsoft Cloud for Retail. Vorig jaar werd al een set van specifieke clouddiensten voor de gezondheidszorg gelanceerd, Microsoft Cloud for Healthcare.

Met Microsoft Cloud for Retail wil de techgigant winkelbedrijven van groot tot klein helpen om hun klanten beter te bedienen. Deze klanten moeten een ‘totale winkelervaring’ krijgen. De oplossingen moeten winkelbedrijven helpen hun klanten beter te leren kennen, medewerkers stimuleren, een soepele supply chain op te zetten en zo de toekomst van hun bedrijf veilig te stellen.

Bundel van bestaande oplossingen

Concreet bestaat Microsoft Cloud for Retail uit een combinatie van verschillende Microsoft-oplossingen en -toepassingen voor cloud, CRM en het ontwikkelen van (low-code) applicaties. Denk hierbij aan Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 en Microsoft Power Platform. Hieraan worden vele templates en connectors toegevoegd om klanten te helpen moet gestructureerde en ongestructureerde data uit diverse bronnen.

De kosten van Microsoft Retail for Cloud zijn nog niet bekend. De Healthcare-oplossing kost in Amerika 95 dollar per eindgebruiker per maand. Om Microsoft Cloud for Retail te kunnen gebruiken zullen klanten wel over eigen Azure-, Dynamics 365-, Microsoft 365- en Power Platform-licenties moeten beschikken.

Update Dynamics 365 Commerce

Verder maakte de techgigant ook nog nieuwe functionaliteit voor zijn Dynamics 365 Commerce-oplossing voor backoffice, in-store, callcenter en e-commerce, bekend. B2B wordt nu standaard in het platform aangeboden. Hierdoor ondersteunt de Commerce-applicatie zowel B2B als B2C-handel binnen een enkele omgeving. Ook worden nu de Dynamics 365 Sales en Customer Service applicaties met de Commerce applicatie geïntegreerd. Dit maakt meer zelfservice voor kopen via zakelijke accounts mogelijk.