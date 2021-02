Amerika wil overname van Slack door Salesforce nader bekijken

De Amerikaanse overheid heeft de overname van Slack door Salesforce nog niet helemaal goedgekeurd en vraagt additionele informatie. Dit bericht Reuters.

De vorig jaar aangekondigde overname van Slack door Salesforce heeft volgens Reuters nog steeds geen groen licht gekregen van de Amerikaanse overheid. Onlangs heeft de Antitrust Division van het Amerikaanse Ministerie van Justitie beide partijen gevraagd meer documentatie en materiaal over de voorgenomen overname aan te leveren.

Concreet gaat het hierbij om een zogenoemd ‘Second Request’, zo laat een bericht aan beurstoezichthouder SEC zien. Welke extra informatie precies door het Amerikaanse Ministerie van Justitie is opgevraagd, is niet bekend.

Voortgang overname

Het is onduidelijk welke invloed deze extra aanvraag voor informatie over de overname heeft op de verdere voortgang van de overname. Salesforce wil de overname van Slack in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2022 hebben afgerond. Dat zou rond 31 juli van dit jaar zijn.

Saleforce en Slack

Salesforce wil de productiviteitstool Slack compleet integreren in zijn Salesforce Customer 360-dienst. Slack zou hiervan de nieuwe interface moeten worden. Daarnaast wil Salesforce met de overname meer inzetten op tooling voor werken op afstand, vooral binnen de enterprisemarkt. Hiermee gaat Salesforce dan de directe concurrentie met Microsoft aan.

