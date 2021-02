Google introduceert serverless-versie van Kubernetes Engine

Google heeft een serverless-versie van zijn Kubernetes beheer- en orkestratieplatform Google Kubernetes Engine (GKE) voor Docker containers gelanceerd. Het nieuwe GKE Autopilot moet ontwikkelaars helpen meer op hun workloads te focussen en minder op het beheer van de onderliggende infrastructuur.

Volgens de techgigant is GKE een handig tool voor het beheer en de orkestratie van op Kubernetes gebaseerde Docker containers. Het platform is in staat om applicaties op schaal te draaien en met een paar clicks nieuwe containers, container pods, containerdiensten en load balancers te regelen.

Google wil nu de vele handmatige taken die bij GKE komen kijken verder elimineren. Hiermee wil het tegemoetkomen aan bedrijven die uit de vele mogelijkheden van GKE geen keuze kunnen maken en het beheer te complex vinden voor de workloads die zij nodig hebben. Zij willen alleen een eenvoudige manier om een veilig en consistent ontwikkelplatform voor hun applicaties te bouwen.

Introductie GKE Autopilot

Voor deze klanten heeft de techgigant nu GKE Autopilot geïntroduceerd. Deze serverless-versie van het beheer- en orkestratieplatform maak het uitvoeren van een volledig beheerde versie van Kubernetes mogelijk. Klanten kunnen zich hierdoor makkelijker focussen op hun softwareontwikkeling, terwijl GKE Autopilot de onderliggende (cluster)infrastructuur, control plane en nodes geheel geautomatiseerd voor zijn rekening neemt.

Functionaliteit GKE Autopilot

GKE Autopilot biedt onder meer een makkelijke clusterconfiguratie, volgens Google. Met de tool is het niet meer nodig dat klanten zelf de clusterconfiguratie bedenken en uitvoeren. Zij kunnen daarvoor kiezen uit een aantal vooraf gedefinieerde opties, al naar gelang deze bij hun situatie passen en zijn geoptimaliseerd voor productie. Ook wordt de vereiste clusterinfrastructuur automatisch ingesteld op basis van de workloadspecificaties.

Daarnaast zorgt GKE Autopilot voor een sterkere beveiliging. Hiervoor worden bepaalde richtlijnen en best practices automatisch ‘ingebakken’. Denk daarbij aan het afsluiten van individuele nodes, het beperken van het aanvalsoppervlak van ieder cluster en het sterk beperken van configuratiefouten.

Verder zorgt GKE Autopilot ook voor een sterk verbeterd beheer van nodes, zoals provisioning, onderhoud en lifecycle management. Bovendien zorgt de nu uitgebrachte tool voor een beter prijsbeleid. De onderliggende infrastructuur wordt alleen ingeregeld en geschaald op basis van de workloadspecificaties. Klanten betalen alleen voor de pods die zij gebruiken en gebruik wordt berekend per seconde op basis van het virtuele processor-, geheugen-, en diskgebruik van de pods. Hiermee wordt het risico op ongebruikte capaciteit verminderd.

Twee versies

Met de komst van GKE Autopilot is GKE nu in twee versies beschikbaar. De ‘oude ‘versie, nu herdoopt in GKE Standard, is geschikt voor die klanten die hun Kubernetes clusterconfiguraties op hun eigen wijze willen aanpassen of de cluster node-infrastructuur handmatig willen beheren. Voor klanten die dit geheel automatisch en beheerd willen laten verlopen, is er nu GKE Autopilot.

