Interxion gaat extra datacenter bouwen in Brussel

Datacenterbedrijf Interxion gaat een derde datacenter bouwen in Brussel. Het bedrijf wil daarmee bijna 1280 vierkante meter aan extra capaciteit voor servers winnen.

Interxion heeft al twee datacentra in Brussel, schrijft Knack. Het derde datacenter, dat de naam BRU3 krijgt, wordt op dezelfde locatie als zijn twee broers gebouwd. Ook het doel van het datacenter wordt niet anders dan dat van de bestaande centra. Andere bedrijven kunnen hun servers plaatsen binnen de locaties van Interxion.

“BRU3 voldoet aan alle vereisten van zowel lokale bedrijven als wereldwijde multinationals, door toegang te bieden tot dense network connectivity, beschikbare power en interconnectiviteit met andere strategische Europese locaties”, zegt Dirk van de Geer, Managing Director, Interxion België.

Stadsverwarming met restwarmte

Interxion doet ook mee aan een duurzaam verwarmingsproject in Zaventem. De warmte van de apparatuur in het datacenter wordt gebruikt om water te verwarmen. Dat warme water wordt gebruikt om lokale huishoudens te verwarmen. Dergelijke projecten zijn al vaker in andere landen toegepast, maar het is de eerste keer dat het in België wordt uitgeprobeerd.

Colocatie

Interxion is een Nederlands bedrijf dat zich richt op de markt van datacentra en colocatie. Het bedrijf bouwt datacentra met voorzieningen als stroom, koeling en beveiliging, waar derde partijen vervolgens hun servers kunnen plaatsen. De locaties van Interxion bieden onder meer ruimte aan verschillende internetknooppunten, zoals de Nederlandse AMS-IX en NL-ix en de Belgische BNIX en FreeBix.

In 2019 werd Interxion overgenomen door datacenterreus Digital Realty. Waar Interxion voornamelijk in Europa actief is, doet Digital Realty wereldwijd zaken. Digital Realty heeft 8,4 miljard dollar (momenteel zo’n 7 miljard euro) voor de overname betaald.

