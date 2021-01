Grote Europese datacenterspelers willen klimaatneutraal zijn in 2030

Zo’n 25 grote Europese spelers in de datacenterwereld hebben een pact gesloten om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Sommigen willen dit zelfs al voor elkaar hebben in 2025.

Bij deze zelfregulatie zijn grote bedrijven betrokken, zoals Google, Aruba, Equinix en Amazon Web Services. Van bijvoorbeeld Google weten we al langer dat het graag klimaatneutraal wil werken, maar het is goed om te zien dat het dat niet alleen blijft doen. Doordat de bedrijven samen nu een pact vormen, geeft dat een voorbeeld aan andere bedrijven.

Klimaatneutraal

Het initiatief wordt bovendien niet alleen ondersteund door bedrijven, maar ook door de Europese Commissie. Deze deal valt onder andere onder de European Data Strategy en de European Green Deal, twee initiatieven die zich hard maken tegen klimaatverandering. Deel ervan zijn onder andere reparatiediensten, warmterecycling, waterconservering en efficiënter gebruik van energie, schrijft ITProPortal.

De bedrijven worden ook aan hun pact gehouden en erop gecontroleerd. Zo zal de Europese Commissie tweemaal per jaar een controle uitvoeren in de datacenters om te kijken hoe de projecten om ze klimaatneutraal te maken vorderen. De vice-president bij de Europese Commissie die verantwoordelijk is voor de European Green Deal, dat is Frans Timmersmans. Hij zegt: “De belofte van vandaag van belangrijke delen van de data-industrie vormt een belofte aan de samenleving. Het vormt een welkome eerste stap in de richting van het verwezenlijken van onze gemeenschappelijke ambities voor een slimme en duurzame toekomst.”

De precieze lijst met bedrijven die de overeenkomst hebben getekend is: