Europese datacenterreus Interxion komt in handen van Digital Realty

Digital Realty Trust heeft een bod van 8,4 miljard dollar gedaan voor de overname van de Europese datacenterspecialist Interxion. Als de deal wordt goedgekeurd, is Digital Realty in één klap de tweede grootste datacenterprovider in Europa.

Digital Realty is een Amerikaanse datacenterleverancier, met hoofdzetel in San Francisco en meer dan 210 datacenters, verspreid over veertien landen en vijf continenten. Met de strategische overname van Interxion kan het bedrijf zijn aanwezigheid in Europa aanzienlijk uitbreiden en wordt het in één klap de tweede grootste speler in deze markt, na Equinix.

Interxion opereert vanuit het Nederlandse Hoofddorp en heeft datacenters in enkele van de grootste Europese markten, waaronder Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs. Ook in Brussel heeft het bedrijf datacenters, en in Marseille controleert het de toegang tot meer dan een dozijn onderzeese kabels die Europa met Afrika, het Midden-Oosten en Azië connecteren.

8,4 miljard dollar

Eerder deze maand deed volgens DataCenter Knowledge al het gerucht de ronde dat verschillende investeerders de Nederlandse datacenterspecialist hadden benaderd voor een overname. Digital Realty lijkt daar dus als winnaar uit de bus te zijn gekomen.

De overname ter waarde van 8,4 miljard dollar wordt betaald in aandelen, laat Digital Realty weten in een persbericht. De aandeelhouders van Interxion krijgen 0,7 Digital-aandelen voor elk Interxion-aandeel dat ze bezitten. De deal waardeert Interxion op 93,48 dollar per aandeel. De slotkoers dinsdag bedroeg 88,67 dollar per aandeel.

Strategisch

De deal is strategisch voor Digital Realty, omdat Interxion sterk staat in interconnectie. Het bouwt datacenters in belangrijke markten waar bedrijven hun netwerken op elkaar kunnen inhaken, en verkoopt colocatieruimte in die faciliteiten. Ook Equinix, wereldwijd de grootste datacenterprovider, heeft een gelijkaardig businessmodel. Digital Realty betreedde deze markt eigenlijk pas in 2015, met de overname van Telx in de Verenigde Staten.

“Deze strategische en complementaire transactie bouwt voort op de gevestigde basis van Digital Realty om te voorzien in de marktvraag naar colocatie-, scale- en hyperscale-eisen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Asia Pacific, en maakt gebruik van de Europese expertise op het gebied van colocatie en interconnectie van Interxion, waardoor de gecombineerde mogelijkheden van de onderneming worden verbeterd om klanten toegang te geven tot het volledige spectrum van datacentervereisten op een wereldwijd platform”, besluit William Stein, CEO van Digtial Realty.

Eenmaal de overname is afgerond, blijft Stein CEO van het gecombineerde bedrijf. David Ruberg, CEO van Interxion, zal de verantwoordelijkheid krijgen over alle activiteiten in EMEA.