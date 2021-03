Dropbox breidt platform uit met overname DocSend

Dropbox legt 165 miljoen dollar (138 miljoen euro) neer voor de overname van DocSend. Hiermee krijgt het bedrijf technologie in handen om het delen van bestanden via e-mail te vereenvoudigen.

Met DocSend kunnen gebruikers hun documenten organiseren in mappen. Als ze een bestand toe willen voegen aan een e-mail, kan dat met behulp van een link in plaats van een bijlage. Andere diensten bieden zulke functionaliteit eveneens, maar DocSend wil zich onderscheiden met gerichte functionaliteiten.

De file-sharing startup beschikt bijvoorbeeld over een console met daarop een analyse over de interactie van de ontvanger met het gedeelde bestand. De dienst stuurt een notificatie als de ontvanger het document opent, met daarbij additionele informatie. Denk daarbij aan de leestijd van de ontvanger. Volgens DocSend is dergelijke informatie handig in verschillende situaties, zoals bij het delen van een financiële presentatie met potentiële investeerders.

Ook geeft DocSend veel prioriteit aan de veiligheid van de documenten. Door het document met een wachtwoord te beveiligen, krijgen alleen de bedoelde personen er toegang tot. De toegang kan ook ingetrokken worden, om het risico van datalekken te verkleinen.

Volledig documentproces ondersteunen

Dropbox wil de functionaliteit van DocSend integreren in zijn platform. “Door Dropbox, HelloSign (eerdere overname, red.) en DocSend samen te brengen, zijn we in staat om een volledige suite aan veilige, self-serve producten aan te bieden die helpen bij het beheren van kritieke document-workflows van begin tot eind”, aldus Dropbox-CEO Drew Houston.

Dropbox wijst ook op de veranderende manier van werken, waarbij kantoormedewerkers het afgelopen jaar veelvuldig thuiswerken. Daardoor is er grote vraag naar tools om content te organiseren en samen te werken met elkaar. Dropbox wil dit ondersteunen door een rol te spelen in het hele file-sharing proces. Naast DocSend speelt daar ook HelloSign een rol in, dat gespecialiseerd is in e-signatures.

De overname van DocSend moet deze maand nog afgerond worden.

