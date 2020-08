Dropbox komt met wachtwoordmanager, Vault en nieuwe back-upfunctie

Nieuwe Dropbox-functies zoals een wachtwoordmanager, back-upfunctie en Vault zijn nu overal beschikbaar. Deze diensten waren tot nu toe alleen maar toegankelijk via een bèta.

Dropbox Passwords slaat wachtwoorden van de gebruiker op, zodat de wachtwoorden op websites en in apps automatisch ingevuld worden. De data kan tussen verschillende apparaten gesynchroniseerd worden. Dropbox Passwords maakt gebruik van zero-knowledge encryption om deze data te beveiligen.

Dropbox Passwords kan ook sterke, willekeurige wachtwoorden genereren voor online diensten zoals Facebook, Netflix en natuurlijk Dropbox. Passwords is nu beschikbaar voor iedereen met Dropbox Plus of Dropbox Professional.

Back-up

Dropbox lanceert ook een nieuwe functie voor back-ups. Gebruikers kunnen een back-up maken van belangrijke mappen zoals Documenten en Downloads. Alle wijzingen die de gebruiker in die mappen aanbrengt, worden constant gesynchroniseerd. Het is ook mogelijk om de versiegeschiedenis te bekijken en oude versies van bestanden terug te draaien. Het bedrijf ondersteunt back-ups van meerdere computers. De functie is beschikbaar voor Dropbox-gebruikers met een Basic-, Plus-, Family of Professional-abonnement.

Dropbox Vault

Dropbox Vault is nu ook algemeen beschikbaar. Met Dropbox Vault kunnen gebruikers hun gevoelige documenten opslaan in een extra beveiligde locatie in Dropbox. De documenten worden tijdens het uploaden, downloaden en tijdens de opslag zelf volledig versleuteld. Bestanden in de Vault worden opgeslagen in de cloud om ervoor te zorgen dat mensen geen toegang kunnen krijgen tot de lokaal opgeslagen documenten. Gebruikers moeten een PIN-code invoeren om toegang te krijgen tot de Vault. Deze functie is beschikbaar voor Dropbox-gebruikers met een Plus- of Family-abonnement.

Nieuwe functies

Dropbox heeft ook twee nieuwe functies aangekondigd die gericht zijn op Dropbox Professional-gebruikers. Met de eerste functie, Branded Sharing, kunnen bedrijven documenten delen die zijn voorzien van het bedrijfslogo, naam en een achtergrondfoto.

Met de tweede functie, Traffic and Insights, kunnen gebruikers interacties met gedeelde files en folders bekijken.