AWS verdubbelt geheugen met nieuwe EC2-instances

Amazon heeft een nieuwe toevoeging aan zijn EC2-line-up aangekondigd. De X2gd-instances bieden twee keer zoveel geheugen per virtuele processor als hun voorgangers.

X2gd moet de opvolger worden van de bestaande R6g-instances. Deze EC2-instances zijn gebaseerd op Amazons eigen Graviton-processors op basis van Arm. Daarin heeft Amazon een breed aanbod, geoptimaliseerd voor verschillende taken, maar R6g was bedoeld voor applicaties die veel geheugen nodig hebben. Voorbeelden van dergelijke applicaties zijn Redis, open-source relationele databases, real-time analytics, cachingdiensten en containers.

Hogere prestaties en lagere kosten

Ten opzichte van R6g bieden de nieuwe X2gd-instances twee keer zoveel geheugen per virtuele processor. In zijn persbericht vergelijkt Amazon X2dg ook graag met de x86-tegenhanger, genaamd X1. X2gd zou namelijk evenveel geheugen per virtuele processor kunnen bieden als X1, maar een 55 procent betere prijs/prestatie-ratio hebben.

“Graviton2-processors blijken enorm populair bij klanten, omdat ze een grote prestatieverbetering leveren en tegelijk ook de kosten voor allerlei workloads significant verlagen”, stelt David Brown, vice president bij de EC2-tak van AWS. “Met tot 55 betere prijs/prestatie dan de de huidige X1 en twee keer zoveel geheugen per vCPU in vergelijking met de laatste R6g-instances op basis van Graviton2, bieden de nieuwe X2dg-instances de laagste kosten per gigabyte aan geheugen dat we ooit in EC2 hebben aangeboden. X2gd-instances geven klanten de mogelijkheid om hun geheugenintensieve workloads te consolideren op instances met minder vCPU’s en game-changing prestatievoordelen en prijsbesparingen te realiseren.”

Graviton2

AWS zet groot in op ARM. Het bedrijf bracht in 2018 zijn eerste generatie van Graviton-processors aan, om die een jaar later op te volgen met de veel capabelere Graviton2-processors. Die gebruikt AWS inmiddels op grote schaal voor zijn EC2-instances. Zo kondigde het bedrijf in mei vorig jaar de M6g, C6g en R6g-instances aan. Volgens AWS worden de instances ook gretig afgenomen, door partijen als Domo, Formule 1, Honeycombi.io, Twitter en vele andere bedrijven. Ook Amazon zelf zet de instances in voor veel van zijn clouddiensten.

