AWS komt met nieuwe EC2 instances op basis van Graviton2-processors

AWS heeft een tweetal EC2 instances gepresenteerd die de eigen op Arm-technologie gebaseerde Graviton2-processors gebruiken. Deze eigen processors van de public cloudgigant moeten uiteindelijk meer rekenkracht opleveren dan overige types processors.

De nu uitgebrachte EC2 C6g- en R6g-instances zijn het tweede type instances dat AWS dit jaar heeft uitgebracht. Vorige maand werden al de EC2 M6g instances met op Arm gebaseerde Graviton2-processors op de markt gebracht. Deze instances zijn volgens de public cloudgigant vooral geschikt voor applicatieservers, microservices, gaming servers, mid-size data stores en caching-toepassingen. De nu uitgebrachte instances zijn vooral op server-infrastructuur gericht.

Rekenkracht en geheugencapaciteit

De nu uitgebrachte instances zijn vooral bedoeld voor meer optimaliseren van rekenkracht, de C6g, en de R6g voor geheugencapaciteit. Beide versies moeten met de Graviton2-processors met Arm-cores vooral sneller zijn dan vergelijkbare processors, zoals de Gen2 Intel Cascade Lake en de Intel Skylake-SP Xeon-processors. Ook zouden ze beiden tot 40 keer beter presteren. Het opnieuw gebruiken van Arm-technologie toont dat AWS hier steeds meer de voorkeur aan geeft.

Technische details

De nieuwe EC2 Graviton2 instance types beschikken beide over een 7nm process node, 64-bit Arm Neoverse N1 CPU cores met ieder 1MB aan L2 cache plus 32MB of gedeelde L3 cache.

De voor rekenkracht geoptimaliseerde C6g-versie is beschikbaar in verschillende configuraties. Deze configuraties starten vanaf een enkele vCPU met 2GB RAM, 10GE-netwerkcapaciteit en een 4.750 Mbps pipe naar de Amazon Elastic Block Store (EBS)-dienst. De meest uitgebreide configuratie valt te huren met 64 vCPUs, de Graviton2 heeft 64 cores, 128GB RAM, 25GE-netwerkcapaciteit en een 19.000 Mbps link naar Amazon EBS.

De AWS EC2 Graviton2 Rg6 instances beschikken over dezelfde configuraties als de C6g instances. Ze bieden dezelfde capaciteiten, maar vooral gericht op geheugencapaciteit.