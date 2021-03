Microsoft maakt Azure met Availability Zones robuuster tegen uitval

Microsoft heeft voor zijn public cloud-omgeving Azure nieuwe ‘Availability Zones’ voor zijn cloudregio’s aangekondigd. Hiermee zijn klanten van Azure in deze regio’s nog beter beschermd tegen uitval van hun op Azure gebaseerde public cloud-omgevingen.

De nu aangekondigde Availability Zones moeten meer Azure-dekking bieden in de bestaande cloudregio’s waar de public cloud van Microsoft actief is. In ieder land waarin een bestaande cloudregio actief is wordt een Availability Zone geplaatst om de dekkingsgraad van de public cloud te vergroten en zo klanten meer tegen uitval te beschermen. Ook krijgt vanaf nu iedere nieuwe cloudregio standaard de beschikking over een Availability Zone.

Wat zijn Availability Zones

Concreet bestaat een Microsoft Azure Availability Zone uit tenminste drie aparte datacenters die elkaar moeten back-uppen. Klanten kunnen daardoor drie aparte kopieën van applicaties in een apart datacenter binnen dezelfde cloudregio draaien. Als één datacenter offline gaat, kunnen de andere twee het overnemen zonder dat er operationele problemen ontstaan.

De datacenters worden dichtbij elkaar geplaatst om de latency zo laag mogelijk te houden. Hierdoor is bijvoorbeeld synchrone replicatie mogelijk. Veranderingen binnen applicaties worden hiermee constant gesynchroniseerd. Wanneer een bepaalde kopie uitvalt, kunnen de overige worden ingezet zonder dataverlies. De betreffende datacenters worden overigens wel weer voldoende uit elkaar geplaatst om te voorkomen dat zij allemaal tegelijkertijd uitvallen.

In het afgelopen jaar heeft Microsoft al Availability Zones in vijf verschillende cloudregio’s geplaatst. De nog te plaatsen Availability Zones moeten aan het einde van dit jaar beschikbaar zijn.

Niet enige aanbieder

Microsoft is niet de enige public cloudaanbieder die dit soort back-up mogelijk maakt. Ook AWS en Google Cloud hebben dergelijke voorzieningen. Naast het voorzien in back-up-datacenters maken de grote public cloudaanbieders het hun klanten ook mogelijk workloads en applicaties niet alleen in de eigen cloudregio te back-uppen, maar ook in andere cloudregio’s.

