HPE breidt HPE Ezmeral uit voor grootschalige data-analytics

HPE heeft zijn HPE Ezmeral-softwareportfolio verder uitgebreid met de oplossing voor AI/ML-workloads en data-analytics; HPE Ezmeral Data Fabric. Hiermee kunnen bedrijven op grote schaal data uit alle omgevingen binnen het netwerk opslaan in een gigantisch datalake, deze data verwerken en inzetten voor diverse analytics en andere data-gerelateerde toepassingen.

HPE heeft halverwege vorig jaar, zo lieten we toen al weten, een heel portfolio aan (container)software-oplossingen voor het draaien, verbeteren en beheren van data, applicaties en infrastructuur voor edge-omgevingen tot aan (multi)cloudomgevingen ondergebracht in een enkel pakket; HPE Ezmeral of ‘smaragd’ in het Spaans. De oplossingen die zich in dit portfolio bevinden, zijn onder andere container-orkestratie en -beheer, machine learning, data analytics, kostenbeheer, automatisering en security.

Belangrijke componenten zijn HPE OneView, HPE InfoSight, het HPE Ezmeral Container Platform, de open-sourceprojecten SPIFFE en SPIRE voor security en HPE Managed Cloud Controls voor het kostenbeheer.

Oplossingen voor AI/ML workloads

De nu toegevoede component HPE Ezmeral Data Fabric vormt samen met de al bestaande oplossing HPE Ezmeral ML Ops de component voor software-oplossingen voor AI/ML- en data analytics workloads. Waar HPE Ezmeral ML Ops geschikt is voor toepassingen voor data science en het ontwikkelen en beheren van op Ml gebaseerde modellen, moet HPE Ezmeral Data Fabric voor data analytics en DataOps zorgen.

Nieuwe naam MapR-platform

HPE Ezmeral Data Fabric is de nieuwe naam voor het bestaande MapR Data Platform. Dit ooit door HPE overgenomen platform omvat gedistribueerde filesystemen voor grote hoeveelheden data. MapR vormde al een meerwaarde bij het HPE Container Platform, waarover we al vorig jaar schreven. Het platform is eigenlijk één groot exabyte-scale repository voor streaming en file data en dus heel geschikt voor datalake-omgevingen. HPE Ezmeral Data Fabric beschikt over een realtime database, een global namespace en diverse integraties met analytics- en andere oplossingen als Hadoop, Spark en Apache Drill.

Functionaliteit

Concreet zorgt HPE Ezmeral Data Fabric nu voor een persistent storagelaag om de hele lifcycle van ML-modellen te stroomlijnen. Daarnaast is het een global file system voor grote applicaties die veel data verwerken, een data lake voor analytics-applicaties en software-defined storage voor grote containeromgevingen. De data is daarbij toegankelijk via verschillende protocollen, waaronder HDFS, Posix, NFS en S3. Verder kan met de oplossing data worden verplaatst naar zogenoemde ‘hot’, ‘warm’ en ‘cold’ storagelocaties tussen verschillende hybrid cloud-omgevingen.

HPE Ezmeral Data Fabric maakt al deze opties mogelijk waar klanten dat maar willen; in een edge-omgeving, in een on-premises datacenter, in een hybrid cloud-omgeving of in de verschillende public clouds.

HPE Ezmeral Data Fabric wordt nu standalone aangeboden als een licentie-abonnement. In de nabije toekomst wordt de oplossing, net als het HPE Container Platform en HPE Ezmeral ML Ops, waarschijnlijk als clouddienst aangeboden via HPE GreenLake.

Speciaal partnerecosysteem

Verder lanceerde HPE nog een speciaal ecosysteem van diensten van partners, het HPE Ezmeral Technology Ecosystem, dat nog meer oplossingen voor AI/ML en data analytics naar het HPE Ezmeral-platform moeten brengen. Deelnemers aan dit programma of deze marktplaats zijn onder andere Dataiku, MinIO, H2O.AI, Rapt.AI, Run:AI, Sysdig en Unravel.