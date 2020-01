HPE springt op de container-orkestratietrein van Kubernetes

Veel bedrijven zien de waarde van containers voor hun applicaties. Kubernetes is hiervoor het de facto standaard orkestratieplatform. Ook HPE komt nu met een eigen Kubernetes-oplossing. Eigen technologie helpt dat zowel legacy- (non-cloud-native) als cloud-native applicaties volledig geautomatiseerd naar iedere gewenste omgeving kunnen worden gebracht; on-premise, in virtuele omgevingen en public clouds of zelfs naar de edge.

Steeds meer bedrijven zijn bezig, vaak uit wens van de business-kant, met hun digitale transitie en dan vooral richting cloudomgevingen. Veel van deze trajecten gaan langzaam of mislukken zelfs omdat bedrijven ontdekken dat het ontwikkelen van en het uitrollen van nieuwe, vaak ‘cloud-ready’, applicaties in een gedistribueerde infrastructuur veel tijd en geld in beslag neemt.

Daarnaast komen zij erachter dat bepaalde bestaande of legacy-applicaties niet naar de cloud kunnen worden gemigreerd. Ze hebben dus veel moeite met het op de juiste plek laten ‘landen’ van hun applicaties en bijbehorende workloads in de juiste omgeving en het houden van overzicht hierover.

Containers en Kubernetes

Container-technologie is hiervoor tegenwoordig dé oplossing. Met containers kunnen bedrijven sneller applicaties ontwikkelen, testen en in productie brengen. Daarnaast voorkomt het gebruik van containers de dure prijs die vm’s met zich meebrengen, onder meer doordat er per uitgerolde vm en daarnaast ook voor het per vm geïnstalleerde OS moet worden afgerekend. Containers delen immers het onderliggende OS en de fysieke resources als rekenkracht, opslag en netwerk zodat deze efficiënter kunnen worden benut.

Met behulp van het open source orkestratie-platform voor containers Kubernetes kunnen bedrijven al deze applicaties en workloads geautomatiseerd opschalen, uitrollen binnen de diverse (cloud)omgevingen en tegelijkertijd beheren.

HPE Container Platform

Vanzelfsprekend is de huidige populariteit van Kubernetes de grote softwareleveranciers niet ontgaan en werken zij al langere tijd aan het optimaliseren van hun oplossingen en toepassingen voor deze technologie. De grote zakelijke infrastructuurspecialisten, die hun oplossingen en toepassingen tegenwoordig richten op hybrid- en public cloudomgevingen, lijken nu ook Kubernetes te gaan omarmen.

Zo ook HPE, dat onlangs zijn op Kubernetes gebaseerde oplossing HPE Container Platform aankondigde. Vooral omdat de vraag van klanten naar enterprise ready container- en orkestratietechnologie enorm toeneemt, laat Enterprise Architect Marcel de Bont bij HPE Nederland weten.

Dat HPE nu pas met een Kubernetes-platform komt, heeft te maken met dat eerst is afgewacht welke container-technologie, in dit geval Docker, en orkestratie-platform, Kubernetes, de gemeenschappelijke ‘standaard’ zouden worden.

Een andere reden is dat de meerwaarde die HPE bij zijn Kubernetes-platform levert, afkomstig is van twee recent overgenomen partijen; BlueData en MapR. Deze twee bedrijven waren gespecialiseerd in het geautomatiseerd ter beschikking stellen van applicaties voor analytics- en machine learning-toepassingen (BlueData) en gedistribueerde filesystemen voor grote hoeveelheden data (MapR). Het heeft nog een tijdje geduurd voordat de technologie van deze bedrijven geheel in het HPE-portfolio was geïntegreerd en voor andere toepassingen beschikbaar was.

Basisversie Kubernetes en eigen technologie

Concreet bestaat het nu gepresenteerde HPE Container Platform uit de ‘vanilla’ basisversie van Kubernetes. HPE heeft hieraan nog een eigen ‘secret sauce’ aan eigen technologie en oplossingen toegevoegd.

Er is niet voor een ‘eigen’ Kubernetes-versie gekozen omdat HPE zijn klanten nu en in de toekomst constant de standaardupdates van het container-orkestratieplatform wil blijven aanbieden. Aangezien verbeteringen in een hoog tempo worden doorgevoerd, is het dus duidelijker efficiënter om dit op deze manier te doen dan steeds weer een ‘eigen versie’ aan te passen. Klanten beschikken dus altijd over de laatste Kubernetes-versie volgens De Bont.

Technologie van BlueData

De meerwaarde die HPE met zijn container-platform biedt, zit in de toegevoegde waarde van de BlueData- en MapR-technologie.

Van BlueData gebruikt het HPE Container Platform onder meer het Elastic Private Instant Clusters (EPIC)-platform. Deze technologie kan, vroeger voor onder meer op Hadoop gebaseerde data analytics applicaties als Cloudera of Kafka, snel container-omgevingen aanmaken en uitrollen naar diverse omgevingen. Niet alleen naar public cloud-omgevingen, maar ook naar virtuele omgevingen (al dan niet op basis van VMware), on-premise of zelfs de edge. Ook biedt dit Blue Data-platform een single pane of glass voor het afhandelen van beheerstaken.

Binnen het HPE Container Platform vormt de BlueData-technologie, inclusief de centrale beheerstool, naast het standaard Kubernetes-platform het hart van de oplossing. Vooral omdat deze technologie ervoor zorgt dat ook non cloud-native applicaties op Kubernetes kunnen draaien. Deze vinden zo hun weg verder in de infrastructuur. De BlueData-technologie is binnen de HPE-oplossing de zogeheten ‘control plane’ voor het containerbeheer. De orkestratie doet Kubernetes natuurlijk native.

Data taps mogelijk

Een andere aardige feature die BlueData binnen het HPE-containerplatform brengt, is de mogelijkheid data taps te maken in plaats van hele data sets te kopiëren. Dit is vooral handig voor klanten die veel met grote data-modellen of analytics sets werken.

De tap-technologie maakt het met een zogeheten ‘pointer’ of connector mogelijk om direct uit het algemene data lake de gegevens te halen die je nodig hebt. Dit voorkomt volgens De Bont het overhevelen van grote hoeveelheden data voor analytics en natuurlijk de tijd en kosten die daarbij horen.

Andere gebruikte technologie van BlueData in het HPE Container Platform omvat onder andere oplossingen voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning.

Persistent container storage en gedistribueerde filesystem-technologie

Het HPE Container Platform combineert BlueData met de technologie van MapR. Deze laatste toegevoegde technologie omvat voornamelijk pre-integrated persistent container storage-technologie. Hiermee kan straks de inhoud van containers worden opgeslagen, gebruikt worden, weer worden weggegooid, maar ook nog een keer opnieuw worden gebruikt.

Het BlueData-platform bood al persistent container storage, dat in eerste instantie was ontwikkeld als storage-technologie voor het realiseren van stateful containers en persistent storage voor analytics-doeleinden van grote data sets. Het HPE Container platform voegt daar nog eens het gedistribueerde filesystem van MapR aan toe voor het realiseren van een ‘single namespace’ filesystem dat zich kan uitstrekken van edge, naar on-premise en cloud.

Het HPE Container Platform automatiseert het ter beschikking stellen van complete analytics toolsets, data pipelines en ontwikkelomgevingen. Denk hierbij aan combinaties van databases als MongoDB, data analytics met Cloudera, Spark en Kafka, AI- en ML-toepassingen als H2O en TensorFlow en code als Java, .NET en php. Andere geïntegreerde CI/CD-oplossingen en combinaties zijn Jenkins, GitLab en Bitbucket. En natuurlijk ook custom applicaties.

Waar profiteren klanten van?

Het HPE Container Platform biedt klanten een heel scala aan mogelijkheden. Met het platform kunnen zij de uitrol en het multi-tenant multi-cluster beheer van gecontaineriseerde applicaties, zowel non cloud-native of legacy als cloud-native, automatiseren en versnellen. Dit biedt in het bijzonder mogelijkheden voor legacy-applicaties, die zonder ‘refactoring’ -en daarmee een nieuw ontwikkeltraject- niet of moeilijk van cloud kunnen profiteren.

Klanten met het containerplatform op basis van Kubernetes en de toegevoegde eigen technologie kunnen hun applicaties overal brengen waar zij maar willen. Of dit nu on-premise is, in gevirtualiseerde omgevingen en de diverse public clouds als AWS, Google Cloud en Azure. En zelfs dus naar edge-omgevingen.

Ook kunnen ontwikkelaars nu hun productiviteit verder opschroeven en eenvoudiger de laatste releases van hun applicaties en code uitbrengen met de eigenschappen die Kubernetes hen biedt. Denk hierbij onder andere aan de uitrolmogelijkheden van het orkestratieplatform en het multi-cluster beheer.

Verder zorgt het HPE Container Platform ervoor dat klanten de beschikking krijgen over de beste security-toepassingen, prestaties en betrouwbarheid tegen lagere kosten. Dit onder meer door het gebruik van containers op bare metal-configuraties en de beschikbaarheid van data persistence.

Geschikt voor data-intensieve bedrijven

Potentiële klanten zijn vooral bedrijven die werken met grote datastromen en daar bijvoorbeeld grootschalig analytics op willen toepassen. Dit zijn vooral bedrijven die een hoge dynamiek hebben in aantallen workloads, maar ook bijvoorbeeld veel aan predictive analytics doen. Denk daarbij aan financiële instellingen, de gezondheidszorg en universitaire instellingen.

Deze bedrijven of sectoren zijn, volgens De Bont, typische voorbeelden van use cases. De echte use cases voor het container-platform zitten dan ook in die bedrijven en sectoren die steeds meer naar data gaan kijken en willen weten wat de waarde van deze data is. De dynamiek zit bij deze bedrijven in het experimenteren met machine learning-modellen en datasets en de behoefte aan samenwerkingsomgevingen om te kunnen programmeren en datamodellen met elkaar te delen.

Het HPE Container Platform richt zich in het bijzonder op het maximaal faciliteren van data analisten, data engineers, data scientists, applicatieontwikkelaars en natuurlijk DevOps-specialisten. Deze groepen willen graag snel een omgeving ter beschikking hebben voor experimenteren, testen, ontwikkelen en acceptatie en niet bezig zijn met het iedere keer opnieuw zelf installeren van data pipelines of ontwikkelstraten.

Interessante ontwikkeling

Met het eigen containerplatform neemt HPE een nieuwe stap in het vervolmaken van zijn portfolio waarmee klanten eenvoudig, snel, tegen lagere kosten en -niet geheel onbelangrijk- volledig geautomatiseerd infrastructuur en alle daarbij behorende applicaties kunnen ontwikkelen, uitrollen en beheren. Vooral klanten met veel data-intensieve workloads profiteren van het HPE Container Platform. Dit vanwege de belangrijke technologische innovaties van BlueData en MapR die aan de basis Kubernetes-versie worden toegevoegd.

Het HPE Container Platform staat voor een general release gepland in het voorjaar van 2020. Vanzelfsprekend komt het straks ook beschikbaar via HPE Greenlake zodat klanten helemaal kunnen worden ontzorgd.

Ongetwijfeld ontwikkelt het platform zich door en zal in de komende tijd meer functionaliteit worden toegevoegd. We houden het in de gaten.