AWS verlaagt prijzen S3 Glacier en introduceert S3 Object Lambda

Amazon heeft S3 Object Lambda geïntroduceerd. Met deze tool kan de toegang tot bepaalde data per applicatie beperkt worden zonder dat daar extra software voor geschreven hoeft te worden. Het bedrijf snijdt verder in de prijzen van S3 Glacier.

Met S3 Object Lambda kunnen ontwikkelaars eenvoudiger een dataset opsplitsen voor verschillende applicaties. In een blogpost schrijft Amazon dat er momenteel twee opties zijn om verschillende inzichten voor verschillende applicaties te maken vanaf dezelfde data. Of je maakt kopieën van de data waarin bepaalde gegevens al dan niet aanwezig zijn en zo elke applicatie zijn eigen dataset heeft, of je bouwt een proxy-infrastructuur voor S3 om de verzonden gegevens de onderscheppen en verwerken. Beide opties voegen complexiteit en kosten toe.

Geen extra code nodig

Om dit probleem te omzeilen, heeft AWS S3 Object Lambda bedacht. Object Lambda neemt het filteren van de gegevens op zich, zonder dat de ontwikkelaar daar speciaal iets voor hoeft te bouwen. De functionaliteit werkt volgens AWS met bestaande applicaties aan de hand van een standaard S3 GET-request, dus er hoeft verder geen code aangepast te worden.

Amazon noemt een aantal gebruiksscenario’s die met deze aanpak vereenvoudigd kunnen worden, zoals persoonsgegevens weghouden bij analytics of testomgevingen. Ook is het nuttig bij het converteren door verschillende data formats, zoals van XML naar JSON. De tool kan verder gebruikt worden om bijvoorbeeld het formaat van afbeeldingen aan te passen en watermerken eraan toe te voegen met informatie als wie de afbeelding heeft opgevraagd.

S3 Object Lambda is per direct verkrijgbaar in vrijwel alle AWS Regions. Nog enkele gebruiksscenario’s en adviezen om Lambda in je software te verwerken zijn te vinden in de blogpost van Amazon.

Prijsreductie bij AWS S3 Glacier

In ander AWS S3-nieuws heeft Jeff Barr van AWS bekendgemaakt dat de cloudgigant flink in de prijs van S3 Glacier gaat snijden. De archiefdienst wordt 40 procent goedkoper. Daarbij gaat het specifiek om PUT- en Lifecycle-requests voor het respectievelijk toevoegen van S3-data in Glacier en het migreren van data van de ene S3-opslagklasse naar een andere. Wat de exacte kosten zijn, wist Blocks and Files niet uit te vinden. De basisprijs van 0,004 dollar per gigabyte per maand lijken ongewijzigd te zijn.

Tip: AWS geeft klanten meer inzicht in S3 object storage