Cisco en HashiCorp helpen klanten multicloudomgevingen te beheren

Cicso gaat klanten helpen met beheer en ontwikkelwerk voor hun multicloudomgevingen, van de edge, in het on-premise datacenter tot aan de diverse public cloudomgevingen, te automatiseren. Hiervoor integreert de techgigant zijn Intersight-dienst met het Terraform-platform van HashiCorp.

Infrastructure as code (IaC) wordt tegenwoordig door steeds meer bedrijven ingezet voor het beheer en de DevOps-werkzaamheden voor hun multicloudomgevingen. In plaats van dat zij voor deze omgevingen allerlei fysieke servers moeten beheren, instellen en configureren en vervolgens daarop DevOps-werkzaamheden uit te voeren, zorgt IaC ervoor dat dit geheel softwarematig geautomatiseerd plaatsvindt. IaC beheert (multicloud)infrastructuuromgevingen efficiënter en consistenter en dat versnelt alle processen.

Verbeterde samenwerking Cisco en HashiCorp

Ook Cisco wil een graantje meepakken van deze interesse in IaC en breidt hiervoor nu zijn samenwerking met IT-automatiseringsspecialist HashiCorp verder uit. Concreet gaat Cisco zijn Intersight-platform integreren met het Multicloud Infrastructure Automation-platform Terraform van HashiCorp.

Cisco Intersight is een infrastructuurbeheerdienst voor datacenters voor onder meer het in de gaten houden van een hyperconverged infrastructuur met behulp van op machine learning gebaseerde analytics. De laatste jaren is de functionaliteit van deze dienst al flink uitgebreid, zo merkten we vorig jaar al op.

Terraform gebruikt IaC om het opzetten en beheer van verschillende cloudinfrastructuren en bijbehorende diensten te automatiseren. Het fungeert als een alles overkoepelende laag voor het automatiseren van infrastructuur voor alle grote public cloud-omgevingen. Hiermee kunnen klanten centraal alle cloudgebaseerde bronnen beheren via gezamenlijke api’s. Fouten door het handmatig beheren van deze omgevingen worden zo voorkomen.

Mogelijkheden

De integratie moet het voor klanten van Cisco Intersight makkelijker maken om hun multicloudinfrastructuur te automatiseren en in te richten. Volgens de techgigant moet hiermee worden bereikt dat het bestaande gat tussen private en public cloud-infrastructuur wordt gedicht, onder meer voor bijvoorbeeld het draaien van workloads in meerdere cloudomgevingen. Ook kan door de samenwerking het Terraform-platform van HashiCorp zich straks uitstrekken naar nog meer omgevingen. Van private en hybrid cloud-omgevingen tot in de public cloud. Voor klanten moet dit ook meer use cases opleveren en ook de voordelen van cloudinfrastructuur naar hun eigen on-premise datacenter brengen.

De gezamenlijke dienst Cisco Intersight Service for HashiCorp Terraform komt volgende maand algemeen beschikbaar. Daarnaast gaat Cisco ook binnen het Cisco DevNet SolutionsPlus-programma in zijn marktplaats het HashiCorp Terraform Cloud Business Platform verkopen.

