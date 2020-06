HashiCorp introduceert overkoepelend cloudplatform

HashiCorp heeft een overkoepelend cloudplatform, HashiCorp Cloud Platform, geïntroduceerd. Met dit platform kunnen klanten alle producten van de open source DevOps-specialist in iedere private en public cloudomgeving draaien.

HashiCorp is een aanbieder van open- ource tools voor het bouwen en beheren van cloud-native applicaties. De leverancier biedt open source en commerciële versies van populaire tools, zoals Terraform, Consul, Vault en Packer. Deze tools kunnen zowel on-premise als in de cloud draaien.

HashiCorp Cloud Platform

Om het zijn klanten makkelijker te maken deze tools te gebruiken en hen daarbij te ontlasten van het zelf draaien en beheren van deze tools, gaat HasiCorp deze nu aanbieden als SaaS-oplossingen vanuit een eigen centraal platform. Dit platform, het nu in bèta geïntroduceerde HashiCorp Cloud Platform (HCP), moet klanten toegang bieden tot alle producten van de open source DevOps-specialist en daarbij in een later stadium beheerde diensten aanbieden.

Eenvoud van SaaS

Het HCP richt zich vooral op bedrijven die de tooling van HashiCorp willen gebruiken, maar niet de mogelijkheden hebben om deze zelf te draaien en te beheren. Door de diensten als SaaS af te nemen kunnen zij dit alsnog doen, vanuit iedere private of public cloudomgeving die zij maar willen. Hierdoor kunnen zij makkelijker hun multicloudstrategieën uitvoeren en focussen op het bouwen van cloud-native applicaties die vervolgens weer in iedere cloudomgeving kunnen draaien, aldus HashiCorp.

De SaaS-oplossingen bieden daarnaast dezelfde workflows en API’s die voor alle HashiCorp-producten geldt. Dit betekent dat klanten ook alle mogelijkheden van HashiCorp kunnen gebruiken en dezelfde gecentraliseerde policies voor toegangscontrole.

HCP Consul op Amazon

Als eerste product is nu HCP Consul op Amazon beschikbaar. Hiermee krijgen klanten cloudgebaseerde service-based networking voor dynamische infrastructuren. Denk hierbij aan toepassingen als service discovey en health checking, network infrastructure automation en multi-platform service mesh.

De SaaS-oplossing is geschikt voor Amazon EKS-, EC2-, en andere AWS-applicatieomgevingen. Ook maakt deze dienst het mogelijk veilig AWS-omgevingen met andere cloud- of on-premise-omgevingen te verbinden.