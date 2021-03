VMware komt met Cloud Console en Cloud Universal-abonnement

VMware heeft vandaag een aantal innovaties gepresenteerd, waaronder het nieuw afrekenmodel VMware Cloud Universal. Daarnaast komt het bedrijf met de nieuwe applicatie VMware Cloud Console, om al je VMware-omgevingen te beheren. Tot slot levert VMware met App Navigator een nieuwe service.

De trend waarin bedrijven steeds meer afrekenen op basis van pay-per-use, in een abonnementsvorm of on-demand, heeft ook VMware bereikt. Er waren via Dell Technologies al wat mogelijkheden, maar nu is er ook bij VMware meer flexibiliteit.

VMware Cloud Universal

VMware-klanten kunnen met VMware Cloud Universal credits kopen en inzetten wanneer ze een VMware-oplossing nodig hebben. Dat kan on-premise of in de cloud. De credits zijn gedurende de gehele contractperiode geldig.

Daarnaast biedt VMware aan klanten met perpetual licenties (eeuwigdurend) een fikse korting, wanneer zij kiezen voor een VMware cloudomgeving. Ook is het mogelijk om ongebruikte VMware Cloud Foundation abonnementen om te zetten in VMware Cloud on AWS of VMware Cloud on Dell EMC.

VMware wil klanten de flexibiliteit bieden dat ze niet vast zitten aan eerder gemaakte keuzes voor on-premise of de cloud. Ze bieden eigenlijk altijd de mogelijkheid om te migreren naar een VMware-omgeving op een locatie naar keuze. Wel moeten we hierbij vermelden dat VMware vooral aanstuurt op on-premise, VMware on AWS of VMware on Dell EMC. Natuurlijk kan je ook bare-metal servers bij een van de andere hyperscalers afnemen en daarop VMware uitrollen, maar dan biedt VMware enkel licenties. Ook kan je een VMware-ready omgeving afnemen bij de andere hyperscalers, maar dat moet doen via een VMware partner. Dat is wel minder flexibel, want die doen niet mee aan VMware Cloud Universal.

VMware Cloud Console

Bij VMware zijn ze al enige tijd bezig om verschillende werelden te laten samensmelten. VMware is van oudsher een on-premise oplossing en daar is een aantal jaar geleden VMware on AWS bijgekomen met een mooi cloud control panel. De virtualisatiespecialist heeft nu de stap gezet om die werelden beter samen te laten komen met VMware Cloud Console. Hiermee heb je inzicht in al je VMware Cloud infrastructuur, of die nu on-premise, in de cloud of op de edge draait. De VMware Cloud Console biedt een geïntegreerde en consistente ervaring, waarbij je middels één control panel al je VMware-infrastructuur kan beheren. Dat is een grote stap voorwaarts voor veel beheerders.

Met VMware Cloud console komen ook twee werelden samen, VMware Cloud Foundation en VMware Tanzu. Binnen VMware Cloud is plek voor beide werelden. Waarbij de meer traditionele applicaties vaak via Cloud Foundation worden aangeboden en de moderne applicaties worden ontwikkeld binnen het Tanzu-platform. Met VMware Cloud Console kan je beide werelden nu als één geheel beheren. De samensmelting is daarmee begonnen.

VMware App Navigator

Tot slot heeft VMware vandaag ook nog App Navigator gepresenteerd. Dit is een nieuwe service van VMware die voortkomt uit de overnames van Pivotal en Heptio. Met App Navigator worden bedrijven geholpen met hun cloud transformatie. Het managed services team dat verantwoordelijk is voor App Navigator kan het applicatielandschap van een bedrijf inzichtelijk maken en vervolgens helpen met een roadmap om de infrastructuur naar de cloud te brengen. Waarbij sommige bedrijfsapplicaties eenvoudig kunnen worden gemigreerd, anders cruciale apps worden nauwkeurig bestudeerd om op de juiste manier te moderniseren voor de cloud. Bijvoorbeeld door de applicatie op te splitsen in containers. Andere apps moeten mogelijk worden vervangen door moderne varianten van dezelfde of andere leveranciers.

Veel grote bedrijven hebben een enorm applicatielandschap en voor die IT-divisies is het een megaklus om inzichtelijk te krijgen welke applicaties geschikt zijn voor de cloud, op welke manier ze in de cloud het beste werken en hoe zo’n migratie eruit moet zien. Daar kan App Navigator bij helpen.

