Dell Financial Services geeft je bedrijf budget om te innoveren

Bedrijven staan voor grote uitdagingen met hun IT-infrastructuur. Ze moeten innoveren. Aan de ene kant door het vele thuiswerk, aan de andere kant door de opmars van nieuwe innovatieve applicaties. Daar is niet altijd direct budget voor beschikbaar. Dell Financial Services biedt de flexibiliteit om budget te creëren voor innovatie.

Decision makers en IT-professionals die al even meelopen zijn mogelijk al bekend met deze service. De organisatie biedt namelijk al jaar en dag financial en operational betalingsoplossingen aan bedrijven. Hiermee kunnen bedrijven apparatuur als laptops, storage, servers en netwerkswitches aanschaffen. Dat wordt vandaag de dag ook nog steeds aangeboden. De afgelopen jaren zijn er wel opties bijgekomen, om beter in te spelen op de huidige behoeftes van het bedrijfsleven.

De opkomst van de cloud heeft gezorgd voor een toename in de vraag naar as-a-service modellen. Klanten willen apparatuur niet langer afnemen, maar willen betalen naar gelang het gebruik van de apparatuur en infrastructuur. Daar is Dell Financial Services in meegegroeid. Het biedt nu ook on-demand oplossingen aan.

Flexibele betalingsoplossingen

Met Flex on-demand kunnen bedrijven infrastructuur afnemen voor een periode van 12 tot 60 maanden. De looptijden zijn afhankelijk van het soort product. Zo is een Hyper-Converged Infrastructure (HCI)- of storage-oplossing af te nemen met een looptijd van minimaal 12 maanden. Ook voor workstations en mobiele apparaten zijn dergelijke termijnen mogelijk.

Met de introductie van deze consumptiemodellen biedt Dell Financial Services meer flexibiliteit. Zeker als je kijkt naar oplossingen voor in het datacenter is de flexibiliteit fors toegenomen. Bedrijven kunnen hun complete datacenter via een ‘Flex on-demand constructie’ afnemen, waarbij ze eenvoudig kunnen op- en afschalen. Dit model wordt soms ook wel het ‘cloud consumptie model’ genoemd.

Binnen Flex on-demand worden ook nog verschillende opties aangeboden. Hierdoor kunnen bedrijven flexibel hun datacenter inrichten, terwijl het geheel betaalbaar moet blijven. Een volledig flexibel contract is uiteraard wat duurder, dan wanneer je als bedrijf je committeert voor een langere termijn. Daar biedt Dell Financial Services een mooie middenweg in.

De ideale middenweg

Die middenweg is voor veel bedrijven de meest aantrekkelijke vorm. Daarbij kijken ze naar wat je als bedrijf in de basis minimaal aan infrastructuur nodig hebt. Die basis infrastructuur neem je vervolgens af op contractbasis voor de langere termijn, bijvoorbeeld 36 maanden. Hiervoor betaalt het bedrijf maandelijks een vast bedrag gedurende de looptijd. Ook krijgt de klant vaak korting, omdat hij zich voor de langere termijn vastlegt. Binnen datzelfde contract zal ook een variabel deel worden opgenomen voor de zogenaamde on-demand piek workloads, voor als er meer servercapaciteit nodig is. Het maakt daarbij niet uit of het om compute, storage of GPU’s gaat. Deze pieken rekent de klant af op basis van het gebruik en de duur ervan. De klant ontvangt hierover dus geen korting. Als het gebruik sporadisch is, kost het een stuk minder dan het volledig af te nemen gedurende de volledige maand.

Neem een groot administratiekantoor dat de complete boekhoudomgeving in eigen beheer heeft. Die zal gedurende de maand een gemiddelde workload hebben. In de laatste week van elke maand en zeker de laatste twee weken van een kwartaal, zal de behoefte naar rekenkracht echter toenemen. Administraties moeten dan worden bijgewerkt en meer klanten zullen dan inloggen en ermee aan de slag gaan.

Een ander voorbeeld zijn de uitgebreide week- en maandrapportages bij veel bedrijven. Bedrijven maken steeds optimaler gebruik van de data waarover ze beschikken. Er worden steeds vaker uitgebreide en intelligente week- en maandrapportages gegenereerd. Waar dit vroeger redelijk statische verkoopcijfers waren, wordt er nu data uit verschillende bronnen gecombineerd om middels kunstmatige intelligentie veel betere rapporten te genereren. Het voordeel hiervan is dat problemen in bedrijfsprocessen eerder zichtbaar zijn. Om deze rapporten door te rekenen is vaak gedurende een korte periode meer rekenkracht nodig.

Flex on-demand en PC as a Service zeer populair

Door de coronacrisis zijn bedrijven voor uitdagingen komen te staan in hun infrastructuur. Vaak was daar geen budget voor gereserveerd. Ook moeten sommige bedrijven voorzichtig zijn hoeveel geld ze direct kunnen investeren. Daardoor zijn Flex on-demand en PC as a Service enorm populair.

Doordat veel mensen thuis moeten werken, moesten bedrijven hun personeel ineens voorzien van laptops. Als je plots 100 of 200 laptops moet kopen dan is dat een forse investering. Via PC as a Service kan die investering worden gespreid over een langere termijn. Hetzelfde geldt voor het beschikbaar maken van meer virtuele werkomgevingen. Als eerst 20 procent van het personeel virtueel werkte en nu ineens 100 procent, zal de servercapaciteit omhoog moeten. Bovendien heeft dit een positieve impact op duurzaamheid en de circulaire economie. Zodra een gedeelte van de infrastructuur niet meer nodig is, kan deze worden geretourneerd aan Dell Technologies voor refurbishment.

Bij Flex on-demand en PC as a Service kan men overigens gewoon kiezen voor de nieuwste producten. Of het nou gaat om laptops met de nieuwste Intel processoren uit de 10e generatie, of de allerlaatste Intel Xeon processoren. Het is niet zo dat het assortiment is beperkt tot oudere producten.

Bedrijven tegemoet komen met beperkt budget

Er zijn afgelopen jaar flink wat acties op touw gezet om bedrijven te helpen. Ook voor 2021 staan er de nodige acties op het programma. Zo zijn er financiële promoties waarbij een aantrekkelijke rente wordt gerekend op diverse producten. Ook zijn er acties met uitgestelde betalingen, waarbij de klant op een later moment pas begint met betalen.

Geld lenen kost geld?

Wellicht denk je nu dat dit allemaal te mooi klinkt om waar te zijn. De boodschap richting de consument is ook altijd: let op, geld lenen kost geld. Onderaan de streep moeten producten inderdaad gewoon betaald worden. Er is echter een groot verschil tussen het volledige bedrag en de volledige infrastructuur in één keer betalen, in termijnen betalen en betalen op basis van gebruik.

Voor Dell Technologies betekent het bieden van deze opties simpelweg dat ze producten kunnen blijven verkopen, want bedrijven hoeven niet ineens een gigantisch bedrag te betalen. Dat is in deze tijd essentiëler dan ooit. De techgigant heeft de middelen om dit te financieren. De financieringstak beschikt over een banklicentie in Ierland en staat gewoon onder Europees toezicht. Met deze banklicentie kan het bedrijf in heel Europa financiële constructies aanbieden. Natuurlijk zitten hier ook grenzen aan. Bedrijven zullen waar nodig door een kredietcontrole moeten, voordat ze een contract kunnen afsluiten.

Partners kunnen ook gebruikmaken van Dell Financial Services

Sommige bedrijven werken via een partner met de producten van de techgigant. Ook deze partners kunnen gebruikmaken van verschillende financiële producten. Zo zijn er constructies waarbij de partner iets verkoopt en de betaling vervolgens via Dell Financial Services loopt. De partner kan op die manier producten verkopen en diensten leveren, maar hoeft niet het financiële risico van een flexibele constructie te lopen. Ook zijn er vormen waarbij de partner een flexibele constructie aangaat met deze financiële tak en dit vervolgens zelf aan de klant kan doorrekenen. Bedrijven die samenwerken met Dell Technologies partners kunnen dus ook aankloppen voor flexibele modellen.

Al met al bieden deze financiële constructies voldoende flexibiliteit aan bedrijven om toch te kunnen innoveren. Bedrijven die geen groot budget op de plank hebben liggen, kunnen met deze constructies toch innoveren. Er wordt dus als het ware budget gecreëerd. Het afgelopen jaar heeft Dell Technologies enorm veel bedrijven geholpen met nieuwe thuiswerkplekken. Vooral de populaire laptop-series XPS en Latitude met de laatste nieuwe Intel processoren gingen hard.