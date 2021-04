ServiceNow en Qualtrics werken samen voor beter inzicht in klanten

ServiceNow en Qualtrics gaan gezamenlijke oplossingen en toepassingen leveren die bedrijven sneller moeten laten reageren op inzichten in het gedrag van klanten. Dit maakten beide bedrijven onlangs bekend. Een eerste set aan oplossingen staat al klaar.

Volgens beide bedrijven moeten bedrijven beter en sneller kunnen reageren op de inzichten die zij krijgen in hun klanten. Dit moet uiteindelijk een betere productiviteit van medewerkers opleveren en natuurlijk nog meer loyaliteit van de betreffende klanten.

Voor het mogelijk maken van deze snellere reacties, gaan workflowspecialist ServiceNow en de specialist op het gebied van cloudgebaseerde software voor experiencebeheer Qualtrics samenwerken en gezamenlijke producten op de markt brengen.

Hierbij wordt de informatie die de software van Qualtrics voor het verzamelen van feedback, het meten van klantentevredenheid oplevert geïntegreerd in het cloudgebaseerde automatiseringsplatform van ServiceNow, zoals ServiceNow Agent Workspaces. Bedrijven kunnen hiermee dan verschillende onderdelen van hun servicedeliveryproces automatiseren.

Gezamenlijke oplossingen

Beide bedrijven bieden in eerste instantie direct al twee gezamenlijke oplossingen. De tool Experience-led Customer Service integreert Qualtrics CustomerXM met ServiceNow Customer Service Management. Hierdoor krijgen klantenservicemedewerkers tooling om geautomatiseerd nieuwe workflows op basis van klantenreacties instellen en ook meer inzicht krijgen in de motieven voor klantentevredenheid.

De tweede tool Experience Management for IT combineert de Qualtrics EmployeeXM-oplossing met ServiceNow IT Service Management. Deze gecombineerde oplossing stelt bedrijven in staat om kritische zakelijke data vanuit het ServiceNow-platform te verbinden met feedback van medewerkers voor alle intern gebruikte technologie en platforms.

De gezamenlijke producten komen, via een gezamenlijke gefaseerde product- en marketingstrategie, in de tweede helft van dit jaar beschikbaar. Daarnaast gaan beide partijen ook het gebruik van elkaars platforms uitbreiden om meer productiviteit onder de eigen medewerkers te bewerkstelligen.

