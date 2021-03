ServiceNow vernieuwt platform met Quebec lancering

ServiceNow maakt een nieuwe grote versie van zijn platform beschikbaar. Elke versie is vernoemd naar een stad, deze keer is Quebec aan de beurt. Ook nu heeft ServiceNow grote features gepresenteerd.

Quebec is de opvolger van ServiceNow Paris. In de nieuwe versie heeft ServiceNow vooral veel aandacht voor de ontwikkeling van low-code applicaties en een aantal nieuwe AI-features die aan het platform zijn toegevoegd.

ServiceNow omarmt low-code volledig

Voor de mensen die met ServiceNow werken of ze op de voet volgen klinkt dit niet erg nieuw. ServiceNow biedt al enige tijd de mogelijkheid om middels low-code workflows te ontwerpen en bedrijfsprocessen efficiënter te maken. Wel nieuws is de mogelijkheid om volledige applicaties middels low-code te bouwen, met de nieuwe App Engine Studio.

Hoewel het gaat om volledige web of mobiel gebaseerde applicaties, zijn de applicaties niet volledig op zichzelf staand. Het zijn altijd applicaties die gelinkt zijn aan het online ServiceNow-platform. Het ServiceNow-platform is altijd het hart van de applicatie. Daarmee kiest ServiceNow voor een benadering zoals Salesforce met Lightning, en niet zozeer voor de Mendix-strategie.

Voor meer informatie over applicatie ontwikkeling met ServiceNow verwijzen we je graag naar ons verdiepende artikel: ServiceNow betreedt low-code markt volledig met App Engine Studio.

ServiceNow AI-oplossingen

Naast de introductie van de AppEngine Studio en alle templates en bouwblokken om applicaties mee te ontwikkelen, was er ook veel nieuws rondom AI. ServiceNow heeft de afgelopen perioden wat overnames gedaan, in de vorm van Loom Systems en Attivio. De technologie van deze bedrijven zit nu grotendeels ook in Quebec.

Zo zijn er een aantal nieuwe AI-oplossingen die het leven van een ServiceNow-klant makkelijker moeten maken. Op het gebied van IT Operations Management is er nu een predictive AI toegepast die in staat is om problemen te herkennen nog voordat ze een probleem vormen. De kleine afwijkingen in systemen en applicaties die leiden tot een kritisch probleem of uitval kunnen daarbij preventief worden opgelost.

Verder zijn de mogelijkheden voor een virtual agent uitgebreid. Deze agent kan nu actiever omgaan met data en een knowledge base om aanbevelingen te doen en incidenten op te lossen. Ook zijn de conversatie skills van de agent fors verbeterd.

Een van de belangrijkste AI-oplossingen waar ServiceNow misschien wel het meest enthousiast over was, is de AI Search. Deze is nog beter in staat om zogenaamde “natural language search” te verwerken, zodat er antwoorden op maat kunnen worden getoond.

Deze AI Search kan als het ware zijn eigen query ontwikkelen om in de database te zoeken naar data die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld: “Laat alle projecten zien waar Kees de afgelopen drie maanden aan gewerkt heeft, maar waar hij 30 dagen niets aan gedaan heeft.” Dat is een hele specifieke zoekopdracht waar de meeste zoekoplossingen zich geen raad mee weten. De AI Search zou hier wel mee uit de voeten moeten kunnen. Zolang de data en informatie van alle projecten tenminste op het ServiceNow-platform zijn opgeslagen.

Voor meer informatie over de Quebec release, kan je uiteraard terecht bij ServiceNow.

