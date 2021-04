Azure laat ontwikkelaars zoeken naar prijzen in andere valuta

Microsoft heeft een verandering aan zijn Retail Prices-API uitgebracht. Gebruikers kunnen nu eenvoudiger zoeken naar alle prijzen voor Azure-diensten, ook die in buitenlandse valuta.

Volgens Microsoft waren veel klanten van Azure op zoek naar manieren om retailprijzen voor alle Azure-diensten in verschillende valuta te verzamelen. Met de Azure Retail Prices-API is het daarom vanaf nu ook mogelijk om prijzen in andere valuta terug te krijgen. Dit kon eerst alleen in Amerikaanse dollars. Deze API biedt een ongeauthenticeerde ervaring om retailtarieven te krijgen voor alle Azure-diensten, aldus Microsoft.

Overzicht in JSON-database

De api verwijst naar de url https://prices.azure.com/api/retail/prices . Achter de url huist een overzicht van alle Azure-diensten, verpakt in JSON-formaat. Microsoft heeft enkele codevoorbeelden op zijn website geplaatst. Daarin is te zien hoe de API-call standaard dollarprijzen teruggeeft, maar wanneer de currencyCode -parameter wordt aangepast naar bijvoorbeeld EUR , dan is de output in euro’s.

Microsoft zegt voor JSON gekozen te hebben zodat gebruikers hun eigen tools kunnen maken voor interne analyses en prijsvergelijkingen over versies en regio’s van Azure. Momenteel is de feature nog in public preview. Of en wanneer het een officiële feature wordt, is niet bekend.

Ondersteunde valuta

De ondersteunde prijsformaten zijn Amerikaanse dollars, Australische dollars, Braziliaanse real, Canadese dollars, Zwitserse frank, Chinese yuan, Deense kronen, euro’s, Britse ponden, Indiase roepie, Japanse yen, Koreaanse won, Noorweegse kronen, Nieuw-Zeelandse dollars, Russische roebels, Zweedse kronen en Taiwanese dollars.

