Canonical optimaliseert mini-Kubernetes voor Raspberry Pi

Canonical heeft MicroK8s, zijn versimpelde versie van Kubernetes, geschikt gemaakt voor de Raspberry Pi en Nvidia Jetson. Daarmee kunnen minder geavanceerde gebruikers oefenen met Kubernetes en containerclusters opbouwen voor bijvoorbeeld IoT- en edge computing-applicaties.

MicroK8s is een uitgeklede en versimpelde versie van Kubernetes die snel te installeren is en een hoge mate van beveiliging te bieden. Net als de software die MicroK8s moet besturen, is MicroK8s zelf ook in een container verwerkt. Het is te downloaden voor Linux, macOS en Windows.

Standaard is de software ingesteld volgens de meestgebruikte instellingen van Kubernetes, zodat gebruikers hun MicroK8s-cluster snel online kunnen hebben. Dit alles maakt het systeem geschikt voor beginnende gebruikers, maar ook voor gebruikers die Kubernetes kleinschalig willen inzetten.

Geheugengebruik flink verminderd

De laatste versie van MicroK8s is nu ook in staat om te draaien op single-boardcomputertjes zoals de Raspberry Pi of de Nvidia Jetson, zodat je ook dergelijke systemen kunt toevoegen aan je MicroK8s-cluster. Om dit te bewerkstelligen, heeft Canonical het geheugengebruik van MicroK8s met 32,5 procent teruggebracht. In een blogpost legt Canonical uit hoe de organisatie dat voor elkaar gekregen heeft.

Origineel bestond MicroK8s uit het volledige Kubernetes-pakket, maar dan samengevoegd in een Snap-container. Dit leidde tot een pakket van 218MB, dat eenmaal uitgepakt en draaiend 800MB aan geheugen in beslag neemt. Door alle gebruikte binary’s voor het compileren te verpakken in een enkele binary is het formaat van het pakket teruggebracht tot 192MB en vooral het geheugengebruik teruggebracht tot 540MB. Hiermee blijft er veel meer geheugencapaciteit over voor applicaties op apparaten die over slechts 1GB ram beschikken. Canonical hoopt het geheugengebruik in toekomstige versies nog verder terug te dringen.

Verkrijgbaarheid

MicroK8s is te downloaden vanaf de website van het project. Versie 1.21 van de software is compatible met Kubernetes 1.21 en is als Snap te verkrijgen vanaf Snapcraft.