Panasonic neemt AI-softwareprovider Blue Yonder over

Panasonic heeft de overname van Blue Yonder aangekondigd. Blue Yonder maakt AI-algoritmes voor planning, automatisering en e-commerce. Panasonic wil de diensten van Blue Yonder aan zijn eigen portfolio toevoegen.

Bij de overname is een bedrag van 7,1 miljard dollar gemoeid. Dit komt overeen met zo’n 5,9 miljard euro. Van het bedrag is 5,6 miljard dollar (4,7 miljard euro) voor het aandeel van 80 procent dat Panasonic nog niet in handen had. Het overige bedrag is voor de afkoop van schulden van Blue Yonder. Panasonic had al een belang van 20 procent van het bedrijf in handen.

Blue Yonder is in 1985 opgericht door Girish Rishi, die nu nog steeds de CEO van het bedrijf is. Het bedrijf ontwerpt oplossingen voor supply chains en heeft daarvoor zijn Luminate-platform opgezet. Met machine learning- en AI-algoritmes regelt het bedrijf planning, automatisering en e-commerce. Klanten van Blue Yonder zijn winkels als 7-Eleven, Asda, Avon en Best Buy.

De bedrijven vertellen dat de behoefte aan intelligente, autonome en edge-aware supply chains enorm is toegenomen door de coronapandemie, de opkomst van e-commerce en de datagroei. Met de overname wil Panasonic zijn portfolio versterken en de gedeelde Autonomous Supply Chain-missie van de twee bedrijven versnellen.

Verminderen van verspilling

“Ik ben erg blij Blue Yonder en haar medewerkers te mogen verwelkomen in de Panasonic Group”, zegt Yuki Kusumi, de CEO van Panasonic. “Beide ondernemingen hebben dezelfde missie om de frontline-operaties van klanten te ondersteunen en we hebben een grote affiniteit in onze bedrijfsculturen. Door de twee bedrijven samen te voegen, willen we een wereld realiseren waar verspilling autonoom wordt geëlimineerd uit alle supply chain-operaties en de cyclus van duurzame verbetering doorgaat. Dergelijke verliezen en stagnaties in supply chain-operaties komen nog steeds veel voor, dus aan de hand van een drastische vermindering van verspilde arbeid en middelen, willen we betere manieren van werken bieden en bijdragen aan de hervorming van het management van klanten en ook aan de realisatie van een duurzame samenleving door zorgvuldig gebruik te maken van beperkte beschikbare middelen op de wereld. Ik heb er alle vertrouwen in dat we, door de kracht van Blue Yonder en Panasonic te bundelen, innovatie kunnen creëren in wereldwijde toeleveringsketens.”

“Ik ben zeer verheugd te kunnen aankondigen dat Blue Yonder zich aansluit bij Panasonic”, aldus Girish Rishi, de CEO van Blue Yonder. “Deze samenwerking is het resultaat van drie jaar samenwerking, eerst met Panasonic als klant van Blue Yonder en daarna als joint venture partner. We hebben wederzijds vertrouwen ontwikkeld en hebben een gedeelde visie voor een Autonomous Supply Chain die zorgt voor een beter leven en een betere wereld. Als het essentiële platform voor essentiële tijden zijn we onophoudelijk gericht op het vervullen van het potentieel van onze klanten.”

In afwachting van goedkeuring van mededingingsautoriteiten verwachten de bedrijven de overname in de tweede helft van 2021 afgerond te hebben.

