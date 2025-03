CoreWeave neemt AI-ontwikkelaar Weights & Biases over

De cloudgebaseerde AI-infrastructuurstart-up CoreWeave kondigt aan dat het van plan is AI-modelontwikkelaar Weights & Biases over te nemen. Het bedrijf is tegelijk zichzelf nog aan het voorbereiden op een beursgang.

CoreWeave is een van de meest gewilde bedrijven in de AI-industrie. Het bedrijf biedt ondernemingen toegang tot grafische verwerkingseenheden (GPU’s) die AI-diensten aandrijven. Het bedrijf bevestigde volgens SiliconAngle het overnameplan kort nadat The Information meldde dat er gesprekken gaande waren over een deal ter waarde van $1,7 miljard.

Weights & Biases, gevestigd in San Francisco en sinds de oprichting in 2017 goed voor meer dan $250 miljoen aan investeringen, bouwde een platform dat de ontwikkeling van AI-modellen versnelt. Het biedt AI-ontwikkelaars uitgebreide tools, zoals mogelijkheden om trainingsdatasets te beheren, modelwijzigingen te testen en technische problemen op te lossen.

Daarnaast biedt Weights & Biases gespecialiseerde functies. Denk daarbij aan tools om hallucinaties van AI-modellen te corrigeren. Het platform is een groot succes en wordt naar eigen zeggen gebruikt door meer dan een miljoen AI-ingenieurs, waaronder professionals van OpenAI, Meta, Nvidia, Snowflake en Toyota.

Complete en geïntegreerde AI-ervaring

CoreWeave wil de technologie van Weights & Biases integreren in zijn cloudplatform om klanten een complete en geïntegreerde AI-ervaring te bieden. Klanten kunnen niet alleen AI-modellen draaien in de cloud, maar ook zelf ontwikkelen en testen. Door deze samenwerking willen de twee bedrijven klanten helpen hun AI-ontwikkelingen te versnellen en sneller nieuwe toepassingen op de markt te brengen.

Het bedrijf benadrukte dat bestaande klanten van Weights & Biases hun AI-modellen nog steeds kunnen inzetten waar ze willen. Ze zijn niet verplicht om CoreWeave’s cloud te gebruiken. Wel zullen ze waarschijnlijk worden aangemoedigd om die optie te overwegen.

Volgens Holger Mueller van Constellation Research heeft CoreWeave ingezien dat veel bedrijven op zoek zijn naar een complete AI-oplossing die de ontwikkeling en implementatie van AI-modellen vereenvoudigt.

Kant-en-klaar cloudplatform

Veel ondernemingen willen een kant-en-klaar cloudplatform waarmee ze AI-toepassingen kunnen bouwen en beheren op één plek. Dat is precies wat CoreWeave hen wil bieden.

Michael Intrator, medeoprichter en CEO van CoreWeave, beschreef Weights & Biases als een krachtig platform dat bedrijven helpt de complexiteit van AI-modelontwikkeling, implementatie en monitoring te beheersen.

Samen willen CoreWeave en Weights & Biases innovatie op grotere schaal naar hun klanten brengen en de adoptie van AI bij toonaangevende laboratoria en bedrijven wereldwijd versnellen.

De overname is nog onderhevig aan de gebruikelijke afrondingsvoorwaarden en zal naar verwachting in de eerste helft van het jaar worden voltooid. Als de deal doorgaat, zal dit de beursplannen van CoreWeave verder versnellen.

Fors nettoverlies voor CoreWeave

Uit de IPO-aanvraag blijkt dat CoreWeave het afgelopen jaar een explosieve groei heeft doorgemaakt. De omzet steeg met 700 procent naar 1,92 miljard dollar in het boekjaar 2024. Het bedrijf verwacht een nog snellere groei, met meer dan 15 miljard dollar aan ondertekende contracten die nog moeten worden uitgevoerd. Toch blijft CoreWeave voorlopig verlieslatend, met een nettoverlies van 863,4 miljoen dollar in datzelfde jaar.