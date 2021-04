Adobe introduceert update van zijn B2B CRM-oplossing CDP

Adobe heeft onlangs een nieuwe versie van de B2B-editie van zijn cloudgebaseerde CRM-oplossing Real-time Customer Data Platform (CDP). Hiermee kunnen bedrijven die zowel zakelijke als consumentenklanten hebben alle klantgegevens in een enkele omgeving beheren en inzien.

Met de nu door Adobe uitgebrachte nieuwe versie van de B2B-editie van zijn realtime CDP-oplossing, die op het cloudgebaseerde Adobe Experience Platform draait, krijgen bedrijven straks meer inzicht in al hun klanten. Of dit nu zakelijke klanten zijn of consumenten.

Data verzamelen

De tool verzamelt alle -al dan niet persoonlijke- data van beide types klanten die bedrijven kunnen hebben. Deze verzamelde data worden vervolgens geïntegreerd in een enkel profiel. Bedrijven kunnen met de tool deze informatie verder beheren en stelt hen op die manier in staat meer doelgerichte interacties met deze klanten uit te voeren.

De laatste versie van Adobes Real-Time CDP gebruikt voor het signaleren van momenten voor doelgerichte actie onder meer machine learning. Verder maakt de tool het mogelijk meer inzicht te krijgen in marktsegmenten voor nieuwe partnerships en kan het klanten signaleren die min of meer dezelfde voorkeuren hebben als de meest bekende klanten van een bedrijf.

Onder de motorkap

De nu uitgebrachte tool draait binnen het Adobe Experience Platform op het eigen open-source Experience Data Model (XDM). Dit datamodel heeft hiervoor ook een update ontvangen om native B2B-data te ondersteunen, het ontsluiten van B2B-usecases in andere applicaties binnen de overkoepelende Adobe Experience Cloud en uit applicaties van derden. Voor dit laatste is ook een nieuwe Adobe Marketo Engage-connector ontwikkeld voor het verzamelen van data uit meer dan 100 bronnen. Deze verzamelde data kunnen marketeers weer samenbrengen en verder gebruiken. Ook geeft dit het meer flexibiliteit omdat zij voor hun acties niet alleen eigen verzamelde data hoeven in te zetten.

De vernieuwde Adobe CDP-oplossing is per direct beschikbaar.

