Adobe voegt meer AI toe aan Experience Cloud-marketing tools

Adobe wil het voor bedrijven makkelijker maken om met hun digitale marketingcampagnes de juiste beelden en geschreven content te tonen aan potentiële klanten. Hiervoor heeft het zijn Adobe Experience Cloud-portfolio van meer AI-functionaliteit voorzien.

Met de nieuwe AI-mogelijkheden wil Adobe content en data meer met elkaar laten samenwerken, zodat marketeers de juiste campagnes kunnen opzetten. Dit om de band met en uiteindelijk ook de loyaliteit van klanten flink te verstevigen en zo groei te bewerkstelligen.

Intelligent Services AI-tooling

Adobe introduceerde eerder dit jaar hiervoor als zijn Intelligent Services-suite van cloudgebaseerde AI-as-a-Service (AIaaS)-tools om betere klantenervaringen te genereren. Met deze tools kunnen bedrijven die normaal over weinig AI-bronnen en -kennis beschikken, makkelijker AI inzetten om omzetgroei te realiseren.

Met de nu toegevoegde functionaliteit kunnen bedrijven hun marketingcampagnes nog meer personaliseren, zonder dat zij daarbij constant moeten zoeken in grote data-omgevingen of assets om de juiste informatie te vinden.

AI Content en Commerce

De AI-tool Content en Commerce, op dit moment nog in bèta, helpt bedrijven of merken de context te begrijpen over hoe content in de markt presteert en dus door de benaderde doelgroep interessant wordt gevonden. De tool geeft met AI meer inzicht in de prestaties van de content en helpt deze te verbeteren voor meer resultaat.

Denk hierbij aan advies over gebruikte kleuren of onderwerpen. Door de tools Adobe Experience Manager with Content and Commerce AI met elkaar te combineren, kunnen klanten onder andere automatisch keywords en tags uit documenten, afbeeldingen of contentfragmenten halen. Ook kunnen zij automatisch documenten en afbeeldingen van labels voorzien met behulp van AI-modellen. Dit moet weer leiden tot meer interactie door gepersonaliseerde content.

Customer AI in Real-Time CDP

De tool Customer AI in Real-Time CDP moet helpen bij het verwerken van rijke customer data en hiermee voorspellingen te doen. De tool onderzoekt hiervoor alle historische en realtime datasets van de CRM-systemen tot online analytics en offline Point-of-Sale (PoS)-locaties. Op deze manier kunnen bedrijven beter de onderliggende redenen begrijpen van klantenacties.

Daarnaast helpt de tool bedrijven en merken meer de wensen van klanten te begrijpen en te voorspellen, zoals conversie en churn en de reden die zij daarvoor hebben.

De toevoegingen aan de Adobe Intelligent Service AI-oplossingen voor de Adobe Experience Cloud zijn per direct beschikbaar.