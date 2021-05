Wix neemt Rise.ai over, focust op klantenbinding

Wix, een platform waarmee het maken van websites wordt vereenvoudigd, heeft de overname van Rise.ai aangekondigd. De overname moet nieuwe opties bieden voor webwinkeleigenaren.

Rise.ai specialiseert zich in mogelijkheden om klanten van webwinkels over te halen om terug te komen. Denk hierbij aan persoonlijke cadeaukaarten en beloningen. Wix claimt dat Rise.ai in 2019 meer dan een miljard dollar aan krediet heeft verwerkt en daarmee 150 miljoen dollar (125 miljoen euro) aan inkomsten voor de eigenaren van de webwinkels.

Uitbreiding van het eCommerce-platform

Met de overname wil Wix de mogelijkheden van zijn eCommerce-platform uitbreiden. Dit is een platform waar klanten een webwinkel op kunnen baseren, ook inzetbaar voor bijvoorbeeld serviceproviders, restaurants en evenementen. De mogelijkheden van Rise.ai zorgen ervoor dat gebruikers de diensten van dat bedrijf ook kunnen toepassen op hun webwinkels.

“We zijn verheugd om ons aanbod en diensten uit te breiden als onderdeel van de Wix eCommerce-strategie,” zegt Arik Perez, hoofd van Wix eCommerce. “Door winkeleigenaren meer native tools te bieden, kunnen we hen helpen de klantwaarde en inkomsten op lange termijn te laten groeien om hun bedrijf uit te bouwen en de winstgevendheid te blijven optimaliseren en verhogen. Rise.ai wordt beschouwd als de beste oplossing in zijn soort op de markt, en de integratie zal winkeliers in staat stellen om eenvoudig tools voor klantenbinding te beheren en te onderhouden, wat uiteindelijk leidt tot meer loyaliteit en inkomsten.”

“Klantbehoud is de topprioriteit geworden voor eCommerce merken wereldwijd, nu acquisitiekosten blijven stijgen,” zegt Yair Miron, oprichter en CEO van Rise.ai. “Sinds onze oprichting hebben we tienduizenden toonaangevende merken voorzien van loyaliteits- en re-engagementoplossingen om hun bedrijf te laten groeien. We zijn nu verheugd om ons bij Wix aan te sluiten en Rise.ai naar honderdduizenden online winkels over de hele wereld te brengen en hen te helpen stijgen.”

