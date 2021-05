myBrand biedt SAP Marketing Cloud aan voor volledig klantoverzicht

SAP-dienstverlener myBrand heeft zijn portfolio uitgebreid met SAP Marketing Cloud. Hiermee krijgen gebruikers de mogelijkheid om een volledig beeld te creëren van hun klanten.

Met SAP Marketing Cloud kunnen bedrijven een volledig beeld krijgen van de behoeften en eisen van hun klant. Op basis daarvan kunnen bedrijven inspelen op die behoeftes en gepersonaliseerde ervaringen bieden. Om het vertrouwen van klanten te behouden, is Marketing Cloud zo afgesteld, dat de gegevens worden verwerkt waar de gebruikers zelf toegang tot geven.

Met SAP Marketing Cloud wil myBrand zijn afnemers een volledig “360 graden” beeld van hun klanten geven. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de marketingcommunicatie naar de klanten te personaliseren. De rol die myBrand hierin vervult is het helpen van organisaties met het inzicht krijgen van het gedrag van hun klanten, zodat ze hun marketingaanpak nog verder kunnen verbeteren.

Marketing is steeds complexer

Corianne Visser, marketing manager bij myBrand: “Het marketingvak is door de jaren heen steeds complexer geworden. Dat heb ik uit eerste hand ervaren. Het afgelopen jaar heeft de pandemie er bovendien voor gezorgd dat de verschuiving van marketingactiviteiten van offline naar online in een stroomversnelling is geraakt. Niet iedere organisatie is erop ingericht om een optimale online klantervaring te bieden. Denk aan het benutten van data omtrent online klantgedrag om de customer experience te optimaliseren. Of het benaderen van klanten, met inachtneming van de AVG-richtlijnen. In de praktijk zien we dat veel organisaties verschillende tools aan elkaar knopen, maar dat het volledige inzicht ontbreekt. Wij ondersteunen bedrijven in het creëren van een 360 graden klantbeeld, zodat zij inzicht hebben in alle klantinteracties en een integrale aanpak kunnen neerzetten. Vanaf het eerste touchpoint tot aan sales en customer service.”

“SAP Marketing Cloud is een mooie oplossing die past bij onze strategie”, vult directeur projecten Linda Beukers aan. “Customer experience zit in het DNA van myBrand. We hebben als missie om de door klanten best gewaardeerde dienstverlener te zijn en zetten vol in op een optimale klantbeleving. Met een geïntegreerd dienstaanbod en het Conclusion ecosysteem waarvan we onderdeel uitmaken, kunnen we organisaties ondersteunen op het totale spectrum van bedrijfsprocessen.”

myBrand

myBrand is een aanbieder van SAP-dienstverlening. Het bedrijf helpt klanten met het implementeren en gebruiken van SAP-producten in hun organisaties. Verschillende diensten van SAP worden ondersteund, waaronder S/4HANA.

