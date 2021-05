ServiceNow neemt observabilitybedrijf Lightstep over

ServiceNow heeft een overnameovereenkomst gesloten met Lightstep. Lightstep specialiseert zich in application monitoring en observability en ServiceNow wil de kennis van dat bedrijf gebruiken voor zijn eigen producten.

Met de overname wil ServiceNow DevOps-professionals helpen met het bouwen, uitrollen, draaien en monitoren van cloud-native applicaties. CJ Desai, de CPO van ServiceNow, vertelt aan ZDNet dat het doel van de overname is om “software te transformeren zoals we IT hebben getransformeerd.”

Observability buiten DevOps

Volgens Desai is door de overname observability niet meer beperkt tot enkel DevOps. Lightstep biedt binnen een enkel platform een overzicht van de volledige software stack. Het platform verzamelt telemetrie van allerlei verschillende bronnen en zet dat overzichtelijk neer in zijn observabilityplatform. De diensten van Lightstep worden toegevoegd aan het bestaande portfolio van IT-producten van ServiceNow. Ook krijgen met de overname meer klanten toegang tot de observabilitydiensten van Lightstep. Huidige klanten van de dienst zijn onder andere GitHub, Twilio, Spotify en Zalando.

De overname zorgt niet alleen voor enkele nieuwe producten in het portfolio van ServiceNow, maar het personeelsbestand wordt ook uitgebreid met enkele werknemers van hoog niveau. Het team van Lightstep werkte eerder bij Google aan projecten als OpenTelemetry, Dapper en Monarch.

Gemakkelijker om snel te innoveren

“Bedrijven zetten in op digitaal gaan om te uit te blinken in de 21e eeuw, maar de overgang is vaak uitdagend,” zegt Pablo Stern, Senior Vice President en General Manager van IT Workflow Products bij ServiceNow. “Met Lightstep zal ServiceNow de manier transformeren waarop softwareoplossingen aan klanten worden geleverd. Dit zal het voor klanten uiteindelijk gemakkelijker maken om snel te innoveren. Zij kunnen hun software nu sneller dan ooit bouwen en exploiteren en het nieuwe tijdperk van werken met vertrouwen tegemoet treden.”

Hoeveel geld er gemoeid is bij de overname, meldt ServiceNow niet. De overname is naar alle verwachting in het tweede kwartaal van 2021 afgerond.

