Kubermatic voegt back-up en replicatie toe aan Kubernetes-platform

Kubermatic heeft een nieuwe release, versie 2.17, uitgebracht van zijn Kubermatic Kubernetes Platform (KKP) met onder meer geautomatiseerde back-up- en replicatie-functionaliteit.

Met de komst van versie 2.17 wil Kubermatic de functionaliteit van zijn platform uitbreiden. Vooral als het gaat om het kunnen beheren van verschillende clusters binnen (multi)cloud- en on-premises-omgevingen.

Back-up, replicatie en restore

Het verbeteren van automatisering en cluster- en container-ondersteuning staan centraal in de update. De belangrijkste upgrade is de komst van geautomatiseerde back-up-, replicatie- en restoremogelijkheden. Deze komt met de introductie van nieuwe etcd back-up en restore controllers die clusterwerkzaamheden verder moeten automatiseren.

Deze controllers zijn door Kubermatic in samenwerking met partner SysEleven ontwikkeld. De controllers gebruiken zogenoemde custom resource definitions (CRD’s) voor back-up en restore. Ook ondersteunen zij, naast directe back-ups, meerdere back-upconfiguraties per cluster.

Draaien meerdere CNI’s

Andere functionaliteit in KKP 2.17 is het draaien van iedere cluster networking interface, met de toegevoegde Multus container network interface (CNI) plugin API for Kubernetes. Deze open-source tool maakt het mogelijk om meerdere netwerkinterfaces aan pods te verbinden. Normaal heeft een pod in Kubernetes slechts een enkele netwerkinterface, maar met Multus CNI kunnen eenvoudiger meerdere CNI’s in een enkele cluster worden geïntegreerd.

Ook levert deze technologie zogenoemde SR-IOV-ondersteuning voor scenario’s die een hoge bandbreedte vereisen. Hierbij wordt de netwerkadapter gevirtualiseerd, waardoor netwerkverkeer direct tussen deze adapter en de pod CNI’s kan stromen.

Policy-beheer

Verder biedt versie 2.17 van KKP nu ook ondersteuning voor Open Policy Agent (OPA). Deze tool is nu direct in de UI van KPP geïntegreerd, zodat eindgebruikers stap-voor-stap tot op detail de toegang kunnen inrichten. OPA maakt het mogelijk om vanuit een centrale omgeving hiervoor alle policies te beheren voor microservices, CI/CD pipelines en API gateways. Dit gebeurt op een cloud-native manier, aldus Kubermatic.

Versie 2.17 van het KPP is per direct beschikbaar. De nieuwe versie ondersteunt ook de allerlaatste release van Kubernetes, versie 1.21.

