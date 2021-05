Oracle heeft de nieuwe OCI Ampere A1 aangekondigd. Het kost één cent per core-uur en is nu beschikbaar binnen Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Het is de eerste keer dat Oracle met een Arm-gebaseerd cloud-aanbod komt.

Oracle werkt samen met de open source-gemeenschap en de CI/CD-gemeenschap om te helpen bij het ontwikkelen van Arm-gebaseerde apps. Er zijn ook nieuwe Arm-instances beschikbaar via de gratis variant. De gratis variant wordt bovendien uitgebreid met Arm Accelerator.

Oracle voor Arm

Voor één cent per core-uur kan Oracle naar eigen zeggen de beste prijs-prestatie-verhouding leveren, vergeleken bij andere x86-instances per kern. Oracle komt daarnaast met flexibele VM-schaling. Zo kun je als klant Arm-applicaties deployen op containers, bare metal servers en virtual machines in OCI of Oracle Dedicated Region Cloud@Customer.

Tegen ZDNet zei Bev Crair, Compute-SVP van Oracle: “Arm heeft de mobiele industrie gedomineerd en de IoT-industrie. We bevinden ons op een keerpunt waar Arm klaar is en in staat is om server-side computing op zich te nemen. We zijn klaar om applicatieontwikkeling aan de serverkant-omgeving echt mogelijk te maken in een Arm-omgeving. Het is aan te raden dat bedrijven investeren in het Arm-ecosysteem.”

Oracle Linux Cloud Developer

De ontwikkelstack van Oracle is beschikbaar op Ampere A1-instances. Denk aan: Oracle Linux, Java, GraalVM, MySQL en de Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE). Er is ook een Oracle Linux Cloud Developer-image, om te helpen bij het installeren en configureren van een ontwikkelomgeving die alle OCI-clienttools gebruikt. Gebruikt een team bovendien Oracle Cloud, dan kunnen ze nu GitLab, GitHub of Jenkins implementeren. Dat kan door een speciale Deploy to Oracle Cloud-knop.

Oracle vond de samenwerking met de open source- en CI/CD-gemeenschappen erg prettig. Het heeft daarop besloten zich aan te sluiten bij de Continuous Delivery Foundation (CDF). Developers hebben vanaf nu toegang tot de A1-instances dankzij de Oracle Cloud Free Tier. Hiermee krijg je voor 300 dollar aan gratis credits voor een maand. Wil je Always Free Arm-toegang, dan biedt Oracle ontwikkelaars vier A1-kernen met 24 GB geheugen. Arm Accelerator biedt Oracle-klanten Cloud-tegoed voor een jaar. Oracle kijkt bovendien hoe het ontwikkelaars verder kan helpen. Zo kreeg de Universiteit van Bristol vroege toegang tot de Ampere A1-instances om zo de HPC-workloads te kunnen schalen.

