Arm onthult Armv9-architectuur met nadruk op AI en beveiliging

Tien jaar na de onthulling van de succesvolle Armv8-architectuur, heeft Arm de opvolger onthuld: Armv9. Het bedrijf wil dat deze architectuur in de komende tien jaar een centrale rol in ons leven gaat innemen.

ZDNet heeft de ontwikkelingen in de nieuwe architectuur op een rij gezet. Armv9 moet flinke verbeteringen op het gebied van beveiliging, prestaties en stroomverbruik bieden ten opzichte van de voorganger. Vooral beveiliging krijgt extra aandacht, met nieuwe functies als memory tagging en Realm management. De eerste van deze functies moet problemen met de veiligheid van geheugen oplossen en de tweede biedt een container-achtige kluis waarin veilig met data gewerkt kan worden.

“Realms is een nieuwe technologie en we verwachten dat het breed wordt geïmplementeerd. We werken hard aan de softwarekant ervan”, zegt Simon Segars, CEO van Arm. “Realms zijn vergelijkbaar met containers, maar dan met echte hardwareondersteuning om data en code te beschermen. Wij geloven dat Realms strenge veiligheids- en hardware-ondersteuning biedt.”

Volgens Segers hebben de Spectre- en Meltdown-kwetsbaarheden het belang van goede beveiliging aangetoond en hebben recente beveiligingslekken aan de softwarekant dat nogmaals onderstreept. Arm belooft later dit jaar meer over Realms te onthullen.

Verbeteringen voor AI

Andere verbeteringen leggen de nadruk op kunstmatige intelligentie. Zo krijgt de architectuur ondersteuning voor de SVE2-extensie, met verbeterde ondersteuning voor workloads in AI, DSP en xR. Verder worden de grafische mogelijkheden verbeterd, wat ook winst oplevert op het gebied van matrix processing.

“Ik ben er zeker van dat elk stukje digitaal gedeelde informatie binnenkort op een bepaald punt in zijn leven veilig wordt verwerkt op Arm-technologie, zij het aan het eindpunt, in de digitale netwerken of in de cloud”, zegt Segars. “Die simpele waarheid verbindt onze toekomst met de toekomst van computing.”

Arm wil vooral inzetten op systemen die specifiek voor hun doel worden ontworpen. Volgens Richard Grisenthwaite van Arm dient de architectuur om de brug tussen hardware en software te slaan en tegelijk standaardisering te bieden. Het bedrijf wil de Armv9-architectuur in al zijn processors toepassen, van de kleinste microcontrollers tot de grootste serverprocessors.

Samenwerking met Nvidia

Tijdens de aankondiging van de nieuwe architectuur heeft Arm ook nog even gesproken over de mogelijke overname van Arm door Nvidia. Segars benadrukt dat de overname niet tot een verandering van het bedrijfsmodel van Arm zou leiden.

“De combinatie van het compute-platform en ecosysteem van Arm en Nvidia’s diepgaande expertise in kunstmatige intelligentie zal ’s werelds leidende computerbedrijf creëren voor het tijdperk van AI”, aldus Segars. “Deze combinatie zal onze R&D-capaciteit versterken en leiden tot nieuwe en spannende producten die de visie van ARM zullen voortstuwen. Gespecialiseerde verwerking, gebouwd op de economie, ontwerpvrijheid en toegankelijkheid zijn voordelen van ons veelgebruikte compute-platform, waardoor onze partners in staat zijn om best-in-class oplossingen te leveren voor alle markten.”

Tip: ‘Qualcomm bezorgd over Arm-overname door Nvidia’