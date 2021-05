Juniper Networks verbetert intent based platform Apstra

Juniper Networks heeft versie 4.0 van zijn intent-based netwerkautomatiseringsplatform Apstra uitgebracht. Met de toegevoegde functionaliteit worden nu ook onder meer datacentertoepassingen van andere leveranciers als VMware, Dell Technologies, Nvidia, Arista Networks en Cisco ondersteund.

De nu uitgebrachte release is de eerste release van het netwerkautomatiseringsplatform onder de vlag van Juniper Networks. De cloud-, netwerk- en securityleverancier nam Apstra in januari van dit jaar over.

De komst van versie 4.0 moet het zogenoemde ‘intent-based networking’ voor vooral datacenteromgevingen naar een nieuw niveau brengen, aldus Juniper Networks. Eigenlijk worden hiermee gestandaardiseerde automatiseringswerkzaamheden mogelijk gemaakt die eruitzien als specifiek aangepaste handelingen.

De oplossing biedt hiervoor onder meer ‘connectivity templates’ en ‘extensions’ waarmee beheerders zelf hun eigen herbruikbare en gevalideerde templates kunnen maken. Deze templates maken het vervolgens mogelijk om op grote schaal en zeer accuraat de automatiseringshandelingen binnen het hele netwerkfabric, waaronder alle servers, workloads en devices, uit te voeren. Beheerders kunnen tegelijkertijd ook in de gaten houden of alles werkt. De technologie van Apstra ‘begrijpt’ de gewenste staat van het netwerk en informeert beheerders over alle mogelijke afwijkingen van de gestelde verwachtingen.

VMware NSX-T en Enterprise SONiC

Naast de nieuwe functionaliteit is ook de ondersteuning van de diverse oplossingen en toepassingen van andere leveranciers in versie 4.0 van Apstra uitgebreid. Juniper Networks wil Apstra blijven aanbieden als een open en multi-vendoroplossing voor de netwerken binnen vooral (grote) datacenteromgevingen.

In versie 4.0 is nu onder meer specifiek ondersteuning toegevoegd voor de oplossingen en toepassingen van onder meer VMware (VMware NSX-T 3.0) en Dell Technologies (Enterprise SONiC). De Apstra- ondersteuning van deze specifieke oplossingen moet gebruikers meer mogelijkheden bieden en tijdsbesparing opleveren. Voor VMware biedt versie 4.0 onder meer een ingebouwde validatie voor virtuele machine-connectiviteit en optimaliseert het de automatisering tussen virtuele en fysieke netwerken.

De optie voor Enterprise SONiC is volgens Juniper Networks de enige commerciële software voor het ondersteunen van het beheer van deze oplossing van Dell Technologies. Met deze ondersteuning krijgen eindgebruikers nieuwe opties voor het bouwen van cloudgebaseerde grootschalige datacenters op basis van open networking. Volgens de cloud-, netwerk- en securityspecialist moeten alle geleverde opties gezien worden als ‘bouwstenen’.

Ondersteuning andere leveranciers

Andere leveranciers die nu met Apstra 4.0 van Juniper Networks worden ondersteund zijn Cumulus van Nvidia, Arista Networks en Cisco. Vanzelfsprekend is ook de eigen datacenter switching-apparatuur van Juniper Networks niet vergeten. Met de laatste release worden nu ook de eigen QFX Series switches en SRX Series Services gateways ondersteund.

