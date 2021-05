Nieuw securityportaal van Juniper vereenvoudigt de stap naar SASE

Juniper Networks heeft Security Director Cloud uitgebracht. Dit is een portaal dat bedrijven moet helpen bij het uitbreiden van hun bestaande security-inspanningen naar SASE.

Met Security Director Cloud kunnen bedrijven hun connectiviteit en diensten uitrollen naar verschillende locaties, gebruikers en applicaties. Bijzonder aan de software is dat bestaande securitypolicy’s van klanten automatisch kunnen worden geïmporteerd. Wanneer bedrijven dan de overstap naar SASE maken, hoeven die policy’s niet opnieuw te worden aangemaakt.

Policy’s automatisch geïmporteerd

“De klant kan zich gewoon registreren, en de software zal automatisch alle policy’s importeren, en ze hoeven niets te doen,” vertelt Samantha Madrid, VP Product Management, Security Business & Strategy bij Juniper, aan ZDNet. “Ze hoeven niets te herschrijven, ze kunnen beslissen of ze alle policy’s willen importeren of slechts een paar. Het is helemaal aan hen, en het wordt constant gesynchroniseerd.”

Uitdagingen bij de overstap naar SASE

SASE is snel in populariteit aan het winnen, nu steeds meer bedrijven afzien van het idee om niet één centraal datacenter te gebruiken en in plaats daarvan overstappen naar een groot aantal kleinere edgelocaties verspreid over de wereld. Hierbij zijn de diensten fysiek dichter bij de klanten en werknemers gepositioneerd.

De stap van een monolithische naar een gedecentraliseerde architectuur is echter niet zomaar gezet. Een belangrijk proces dat hierbij volbracht moet worden, is het overhevelen van de oude securitypolicy’s. Dat proces wil Juniper met Security Director Cloud vereenvoudigen. Met dat platform kunnen klanten algemene policy’s doorvoeren over zowel de traditionele securityplatforms als securityplatforms die in de cloud draaien.

“We geven klanten niet alleen de mogelijkheid om hun bestaande transformaties met hun toekomstige te overbruggen, maar we geven ze ook een geïntegreerde security-orkestratie en geïntegreerde inzichten naar algemene risico’s”, aldus Madrid.

