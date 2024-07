Juniper Networks opent testlab voor AI-datacenterinfrastructuur

Juniper Networks opent Ops4AI Lab. Het gaat om een testlab waarin oplossingen van verschillende vendoren voor het AI-datacenter getest kunnen worden.

De testzone is belangrijk voor bedrijven die AI in het eigen datacenter willen draaien. Binnen deze bedrijven zal de puzzel moeten worden gelegd welke netwerkinfrastructuur dit zo goed mogelijk kan ondersteunen. In het lab kunnen bedrijven switching-, routing-, opslag, en compute-oplossingen testen van verschillende vendoren. De mogelijkheden omsluiten onder meer het aanbod van AMD, Broadcom, Intel, Nvidia en Juniper.

Eenvoudiger door gevalideerde ontwerpen

Juniper Networks brengt daarnaast het Juniper Validated Designs (JVDs) op de markt dat erop moet wijzen dat de time-to-value bij het inzetten van AI-clusters versneld. De gevalideerde ontwerpen zijn gebouwd op platformen zoals Nvidia A100 en H100 compute, aangevuld met opslagmogelijkheden van partners van Juniper.

Verder voert het bedrijf zelf aanpassingen door in de software waar AI-workloads over ethernet moeten profiteren van verbeterde prestaties. De ‘Ops4AI-software’ zoals de verbeterde software wordt genoemd, zet in op drie zaken: automatisch kiezen voor de beste controle-instellingen, beter netwerkgebruik en end-to-end zichtbaarheid van netwerk tot SmartNICs.

AI in eigen datacenter

Bij het draaien van AI-workloads via de cloud, wordt gebruikgemaakt van door de cloudaanbieder aangelegde infrastructuren uit datacenters. Juniper Networks probeert met de Ops4AI-initiatieven die het nu aankondigt, het aantrekkelijker te maken om AI lokaal in een eigen datacenter te draaien. Dat moet gebeuren door de benodigde tijd voor het uitdenken en aanleggen van een eigen, ondersteunende infrastructuur te verkorten.

