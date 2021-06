Nvidia en NetApp lanceren cloudgebaseerde AI-dienst

Nvdia en NetApp hebben het Nvidia Base Command Platform gelanceerd. Hiermee kunnen bedrijven via een clouddienst profiteren van Nvidia’s supercomputerbronnen voor het draaien van extreem grote AI-workloads waarvoor servers niet geschikt zijn.

Nvidia zet de laatste tijd flink meer in op AI en lanceert hiervoor steeds meer oplossingen en toepassingen. Tijdens het Computex 2021-evenement lanceerde de GPU-gigant een hele nieuwe serie specifieke servers voor AI workloads, waarover we hier al hebben geschreven.

Introductie Nvidia Base Command Platform

Met de komst van het in samenwerking met NetApp ontwikkelde Nvidia Base Command Platform, wil de GPU-gigant het mogelijk maken extreem grote AI-workloads -die met servers lastig zijn af te handelen- toch uit te voeren. Concreet gaat het hierbij om complexe, extreem grote, multi-user en multi-team workflows voor AI-ontwikkeltrajecten. Hiermee kunnen vele AI-specialisten, zoals onderzoekers en data scientists, tegelijkertijd zeer snelle rekenbronnen gebruiken.

Functionaliteit

Het Base Command Platform biedt AI-teams via de cloud en voorzien van de datamanagementdiensten van NetApp toegang tot de Nvidia DGX SuperPOD supercomputers. Deze supercomputers moeten de rekenkracht leveren voor de grootschalige en intensieve AI-workloads.

Binnen het platform krijgen de AI-specialisten in een enkele omgeving een totaaloverzicht van al hun AI-projecten en kunnen uit deze omgeving ook hun rekenkrachtbronnen toewijzen en samenwerken. Het Base Command Platform beschikt daarnaast ook over een reeks AI- en data science-tools, zoals zijn NGCTM catalog. Andere toegevoegde tools zijn onder meer API’s voor de integratie met onder meer MLOps software en Jupyter notebooks.

De clouddienst is alleen beschikbaar voor echte AI-ontwikkelaars, zo stelt Nvidia. De dienst komt later beschikbaar in de marketplace van Google Cloud. Als alternatieve optie kunnen klanten ook een SuperPOD-systeem in hun eigen on-premise datacenter laten installeren. Deze optie is nu al beschikbaar. De abonnementskosten van het Base Command Platform zijn vanaf 90.000 dollar per maand.