‘Nederlandse bedrijven zien digitale transformatie soms als probleem’

De digitale transformatie of transitie is voor bijna een derde van de Nederlandse bedrijven nog een groot probleem. Dit valt op te maken uit een recent onderzoek van Rackspace Technology naar de gebruikerservaring van applicaties in zakelijke omgevingen. Vooral heeft dit gevolgen voor de klantenervaring of CX.

Het blijkt dat angst voor negatieve gevolgen voor de gebruikservaring het op één na meest voorkomende obstakel voor technologische transitie is. Dit is vooral een gevolg van gebrek aan inzicht in het gebruik van applicaties. Dit gebrek aan inzicht draagt vervolgens weer bij aan een cultuur van angst en weerstand tegen de inzet van nieuwe technologie voor het verbeteren van de gebruikservaring.

Ongeveer een derde van de Nederlandse respondenten geeft aan dat er binnen hun bedrijf een zeer sterke dan wel extreem sterke weerstand is tegen technologische verandering. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat er binnen hun organisatie vooral bij de niet-technische medewerkers deze weestand tegen transitie bestaat.

Zelfs als alle obstakels voor vooruitgang zijn weggenomen, geeft 60 procent van de onderzoekers aan dat het maanden of zelfs jaren kan duren om overeenstemming te bereiken over het doorvoeren van de veranderingen die nodig zijn voor het verbeteren van de klantenervaring of CX.

Weinig en trage modernisering van applicaties

De weerstand tegen de digitale transitie en de trage modernisatie van applicaties heeft wel tot gevolg dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven achterloopt bij het voldoen aan alle nieuwe richtlijnen. Dat deze problemen serieus zijn, blijkt wel uit de uitkomst van het onderzoek dat slechts 87 procent van de onderzochte bedrijven minder dan de helft van hun applicaties heeft gemoderniseerd.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de werkzaamheden en dus ook het bedrijfsresultaat. Denk bijvoorbeeld aan een meer gebrekkige klantenservice, gevolgen voor systemen en databases, personeelsverloop en het concurrentievermogen.

Ook goed nieuws

Het onderzoek van Rackspace Technology laat ook goed nieuws zien. Veel IT-besluitvormers zien ondanks alle bezwaren die andere medewerkers opwerpen, toch nog voldoende redenen om hun applicatie-omgevingen te gaan moderniseren. Het moderniseren van deze applicaties draagt in hun ogen juist bij aan het verbeteren van de klantenervaring. Voor het overwinnen van hun weerstand tegen modernisering doen Nederlandse bedrijven ook steeds meer een beroep op de ondersteuning door partners.

Vooral zijn dit partners die veel ervaring hebben met cloudomgevingen en microservices, zoals Rackspace Technology. “CX is niets minder dan de heilige graal voor bedrijven. Dit blijkt wel uit de snelle overstap op digitale diensten van de afgelopen 12 maanden. Investeren in CX en het verbeteren daarvan met behulp van nieuwe technologie is nu het absolute minimum dat organisaties moeten doen om ervoor te zorgen dat zij de concurrentie kunnen bijbenen”, zo laat general manager Northern Europe Bert Stam van Rackspace Technology in een commentaar weten.

