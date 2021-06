Oracle breidt ‘Always Free’-aanbod voor ontwikkelaars uit

Oracle heeft zijn gratis portfolio van ‘Always Free’-diensten voor ontwikkelaars flink uitgebreid. Met dit gratis protfolio diensten hoopt de cloudgigant nog meer ontwikkelaars te enthousiasmeren voor zijn OCI-platform.

Met zijn ‘Always Free’-diensten wil de cloudgigant ervoor zorgen dat meer ontwikkelaars het Oracle Cloud Infrastructure (OCI)-platform gaan gebruiken. Met het in 2019 geïntroduceerde ‘Always Free’ krijgen ontwikkelaars gratis, maar wel begrensde, toegang tot Oracle-infrastructuur en -diensten voor rekenkracht, storage en diensten rondom de Autonomous Database. Onder meer zijn dit Always Free Compute VM, Object Storage, Block Storage, Load Balancer, Autonomous Data Warehouse en Autonomous Transaction Processing.

Nieuwe diensten

Oracle maakt nu bekend dat in het afgelopen jaar maar liefst 13 diensten aan dit portfolio zijn toegvoegd. Het aantal beschikbare Always Free-diensten waarmee ontwikkelaars nu kunnen experimenteren komt hiermee op 20.

Concreet kunnen de toegevoegde Always Free-diensten in vier categorieën worden geplaatst: Infrastructuur, Databases, Observability en Management. Binnen de infrastructuur-tak is nu onder meer de nieuwe Ampère A1 compute-dienst toegevoegd. Dit zijn de eerste op Arm-processors gebaseerde cloud instances voor algemene en cloudnative workloads. De cloud instances worden aangeboden tot vier Ampère A1 CPU’s met tot 24 GB aan geheugen voor het bouwen en testen van applicaties.

In de categorie Databases is nu de Oracle JSON Database-dienst aan het Always Free-portfolio toegevoegd voor het bouwen en testen van JavaScript Object Notation-centric applicaties en workloads. Daarnaast is het voor ontwikkelaars nu binnen het gratis portfolio ook mogelijk de Oracle NoSQL Database Cloud Service uit te proberen. Deze databasedienst is vooral geschikt voor applicaties die een voorspelbare ultralage latency nodig hebben voor antwoorden op zoekvragen.

De gratis Oracle JSON Database tier geeft toegang tot één Oracle CPU tot 20 GB aan storage. De gratis NoSQL resources bieden toegang tot 133 million reads en 133 miljoen writes per maand en drie ‘tables’ met ieder 25 GB aan storage.

Overige diensten

Wat betreft Observability en beheer zijn ook een aantal diensten toegevoegd. Onder meer krijgen ontwikkelaars nu via het Always Free-programma toegang tot de Oracle APEX Application Development service voor het bouwen en uitrollen van low-code applicaties. Ook is nu de OCI Logging service toegevoegd. Deze houdt onder meer de APEX-applicaties in de gaten.

Een ander toegevoegde tool voor applicatieontwikkeling is de Service Connector Hub, voor het verplaatsen van data tussen de verschillende OCI-diensten en diensten in andere (multi)cloud- en on-premises-omgevingen. De komst van de dienst Application Performance Monitoring, helpt klanten met het verzamelen van telemetrie voor het volgen van de applicatieprestaties en het ontdekken van mogelijke problemen die zich voordoen.

Verder zijn er ook nog een aantal andere diensten aan het Always Free-portfolio toegevoed. Dit zijn onder meer beperkte toegang tot de Flexible Load Balancer-diensten van Oracle, het kunnen testen van Oracle Security Zones en de Oracle Security Advisor-diensten en OCI Bastion voor meer security.