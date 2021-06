Google Cloud komt in samenwerking met AMD met virtuele machines (Tau) die de prestaties van zeer grote cloud workloads moeten verbeteren.

Google Cloud-vice president Sachin Gupta zegt erover tegen ZDNet: “Deze machines leveren de beste prijs-prestatie-kwaliteit in de industrie als het gaat om scale-out-applicaties.” Denk daarbij aan internet-apps en social media, want onder andere Snap en Twitter zijn onder de klanten van de Tau virtual machines. Ze maken hierbij gebruik van containers, die worden beheerd door Google Kubernetes Engine, schrijft ZDNet.

Tau

De Tau-instances kunnen maximaal 60 virtuele CPU’s leveren, gebaseerd op de derde generatie AMD Epyc-serverprocessor Milan. Elke instance kan vier gigabyte aan geheugen per virtual CPU hebben. Tau verschijnt in het derde kwartaal van dit jaar. Google belooft hiermee een verbetering in raw-prestaties van 56 procent (op de SPECInt processor-benchmark, waarin wordt vergeleken met onder andere Amazons Graviton-ARM-processor virtual machines).

In tests van Google zelf werd overigens een verbetering gezien van 42 procent als het gaat om prijs-prestatie vergeleken met onder meer Amazon. Tau valt in het aanbod van Google tussen de E2 en N2-instances in. E2 kan schalen naar 32 virtuele machines en N2 tot 80 virtuele CPU’s. Gupta: “Er is op dit moment een grote wedloop gaande in de CPU-wereld. Als iemand een nieuwe CPU heeft, dan lopen zij even voor. Wat belangrijk is voor onze klanten is dat we verbeteringen leveren op het gebied van prijs-prestatie, zonder de applicatie opnieuw uit te vinden.”

Google silicon

Toch sluit Google niets uit. “Als we in de toekomst toch Intel-gebaseerd of ARM-gebaseerd moeten gaan werken binnen de Tau-reeks, dan zullen we kijken hoe we dat gaan bouwen voor onze klanten die willen opschalen.” Google is nog steeds volop bezig met het ontwikkelen van zijn eigen silicon en is ook niet van plan om daarmee te stoppen, zegt Gupta.