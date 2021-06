Ivanti Neurons voor ITSM integreert met Citrix Workspace

Ivanti Neurons voor ITSM is geïntegreerd met Citrix Workspace, om het aantal helpdesk tickets te verlagen en gepersonaliseerde werknemerservaring te kunnen bieden.

Automatiseringsplatform Ivanti gaat samenwerken met Citrix om servicedeskanalisten. Zo willen de twee eindgebruikers in de Everywhere Workplace verder ondersteunen met automation bots die proactief issues kunnen detecteren en oplossen. Ivanti Neurons voor IT Service Management (ITSM) integreert daarom nu met Citrix Workspace, wat moet resulteren in minder helpdesk-tickets, versnelde probleemoplossing en optimale gepersonaliseerde eindgebruikerservaringen.

Servicedesk en IT-operations medewerkers kunnen nu dus Ivanti Neurons voor ITSM inzetten via Citrix Workspace microapps voor al hun belangrijke workflows, zoals het aanmaken en beheren van service requests en incidenten, allemaal zonder de Citrix Workspace console te verlaten. Een lowcode microapp builder en uitgebreide developer toolkit maakt het snel en gemakkelijk aanpassingen te doen.

Altijd vanaf elk device

Werknemers gebruiken tegenwoordig talloze apparaten om via verschillende netwerken en locaties toegang te krijgen tot bedrijfsapplicaties en -gegevens. Zij verwachten directe en gepersonaliseerde oplossingen voor IT-problemen, die hun productiviteit beïnvloeden, ongeacht waar ze werken of welke apparaten ze gebruiken. Daarom moeten bedrijven in alle sectoren hun servicedesks en IT operaties automatiseren met eenvoudige workflows, zo legt het bedrijf uit.

“Ik ben verheugd om de krachten te bundelen met Citrix om meer organisaties te helpen hun service operations te transformeren,” zegt Nayaki Nayyar, President, Service Management Solutions, en Chief Product Officer bij Ivanti. “Door het bereik van het Ivanti Neurons platform uit te breiden naar Citrix-gebruikers kunnen we organisaties helpen hun bedrijfsresultaten te maximaliseren door de nauwkeurigheid, snelheid en efficiëntie van hun dienstverlening te verbeteren.”

“Door Ivanti Neurons en Citrix Workspace te combineren, kunnen bedrijven naadloos IT problemen oplossen en de eindgebruikerservaring optimaliseren, zodat medewerkers overal en altijd vanaf elk device hun beste werk kunnen doen,” vult John Panagulias aan, Director Developer en Partner Programs bij Citrix.