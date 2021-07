Salesforce-data kan worden geïntegreerd in Microsoft Teams

Microsoft Teams is voor veel afdelingen essentieel geworden in tijden van thuiswerken, maar de software wordt ondertussen nog steeds volop doorontwikkeld. Zo heeft het nu aangekondigd dat er een integratie is met Salesforce waardoor je je data kunt gebruiken in Teams.

De CRM-gigant heeft ervoor gezorgd dat zijn software beschikbaar is voor de samenwerktool van Microsoft. Het was sinds oktober in een testmodus, maar nu wordt het volledig uitgerold. Het biedt binnen Teams Salesforce CRM-functionaliteit, wat lijkt op Slack (dat ook van Salesforce is). Hierbij kun je dan Salesforce-klantkaarten oproepen binnen Teams-kanalen. Dat geldt ook voor cases, accounts, potentiële klanten, enzovoort.

Salesforce binnen Microsoft Teams

Het moet het onderling overleggen over wie een case oppakt ondersteunen. Nu krijgen vaak alle leden van een team een berichtje dat een klant of winkel een vraag heeft gesteld. Vervolgens wordt er vaak over en weer gemaild wie de case oppakt. Nu kun je dat makkelijk even in Teams bespreken en er zelfs een case bijhalen, zodat je samen een antwoord kunt formuleren.

Microsoft schrijft: “Nu kunnen verkoop- en serviceteams die Salesforce Sales Cloud of Service Cloud gebruiken, accountgegevens en records naar hun Teams-werkruimte brengen voor een betere samenwerking. Verkoop- en servicevertegenwoordigers hoeven niet langer tussen vensters te schakelen om belangrijke gegevens te vinden; het is allemaal in één werkruimte, dus teams kunnen op één lijn blijven en efficiënt werken.”

Over en weer

De integratie werkt niet alleen zo dat je informatie uit Salesforce kunt halen, je kunt het ook erin verwerken. Dit zijn de mogelijkheden van Salesforce binnen Microsoft Teams:

Maak records vast aan kanaaltabbladen en chats van Teams zodat ze gemakkelijk te vinden zijn

Bewerk records rechtstreeks in Teams.

Plaats belangrijke gespreksmomenten op de Salesforce Chatter-feed van records die zijn vastgemaakt op Teams-kanaal- en chattabbladen.

Vermeld Salesforce-records (opportunities, accounts, cases, contactpersonen en leads) in Teams-kanalen en chats om samenwerking te vergemakkelijken.

Bekijk een voorbeeld van meer details over records die worden genoemd in Teams-kanalen en -chats.

Het zal voor veel teams een wereld van verschil zijn, want veel grote bedrijven werken met deze partijen samen.