Microsoft Teams krijgt webinarfunctie

Microsoft heeft Teams Pro aangekondigd. Het bestaat uit een pakket extra functies, zoals het houden van een webinar. Het wordt onderdeel van Microsoft 365. Er zijn ook twee nieuwe Power Apps aan de software toegevoegd.

Veel details over de webinarfunctie zijn nog niet bekend. De website Petri spreekt ook van een ‘meeting intelligence’-functie, met weinig extra informatie, behalve speculatie dat het mogelijk gaat om extra informatie over webinars, zoals hoe lang een sessie gaande is en wie er vragen heeft gesteld.

Microsoft zou vooral nog aan het afwegen zijn in welk pakket de nieuwe functies terecht moeten komen. Voor nu is het plan om Teams Pro toe te voegen aan Microsoft Office 365 E5, E3, A5, A3, Business Standard en Business Basic. Het bedrijf wil de functies half maart uitrollen.

Bulletins en Milestones

De twee nieuwe apps voor het Power Platform zijn Bulletins en Milestones. De eerste van die twee biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuws over het bedrijf of specifieke afdelingen te delen met werknemers. De nieuwtjes kunnen gecategoriseerd worden en worden aangevuld met afbeeldingen, video’s en interactieve elementen. Het communicatieteam van het bedrijf kan vervolgens statistieken als hoeveelheid lezers bijhouden.

Met Milestones kunnen bedrijven een overzicht bieden van belangrijke prestaties van het bedrijf en zijn werknemers. Zo kunnen werknemers de status van projecten bijhouden en zien wat er elders in het bedrijf gaande is. Milestones kan met low-code worden gepersonaliseerd.

Bulletins en Milestones zijn per direct verkrijgbaar in de Teams Store.

