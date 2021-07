Red Hat breidt Advanced Cluster Management for Kubernetes uit

Red Hat heeft versie 2.3 van Advanced Cluster Management for Kubernetes uitgebracht. Met nieuwe functionaliteit wordt het consistent en automatisch beheren en schalen van multi- en hybrid cloudomgevingen eenvoudiger.

De nieuwe release biedt een integratie met Red Hat-oplossing Ansible Automation Platform. Dit platform automatiseert op grote schaal diverse IT-taken. Door de diensten aan elkaar te knopen, moet de automatisering en de cohesie tussen de cloud-native clusters, virtuele machines en de traditionele infrastructuur versnellen. De gebruikte tooling en coördinatietechnologie moet een gezamenlijke automatisering op meerdere platforms mogelijk maken.

Hiervoor kan Advanced Cluster Management nu automatisch Ansible Playbooks inzetten voor of na lifecycle-acties als het opzetten van applicaties en clusters. Deze extra functionaliteit maakt het makkelijker bepaalde taken te automatiseren. Denk aan het configureren van netwerkomgevingen, het verbinden van applicaties met databases, het maken van load balancers en firewalls en het updaten van IT-service management ticketing-systemen.

De tool kan nu ook het Ansible Automation Platform gebruiken voor het uitvoeren van taken buiten Kubernetes-clusters. Dit moet een enkele geautomatiseerde workflow mogelijk maken voor het uitvoeren van Red Hat OpenShift-omgevingen, naast IT-systemen die geen containers gebruiken.

Andere updates die in Advanced Cluster Management worden verwerkt, zijn ondersteuning voor het importeren van beheerde Kubernetes-clusters voor Red Hat OpenShift op de AWS public cloudomgeving en op IBM Power Systems-servers. Ook kunnen direct vanuit Advanced Cluster Management on-premises Red Hat OpenShift clusters op het Red Hat OpenStack-platform worden opgezet.

Verder kunnen klanten hun clusters ontdekken en importeren vanuit cloud.redhat.com. Dit helpt geavanceerde features te beheren en het handmatig individueel importeren van clusters te verlichten. Ook kunnen zij hiermee niet-gebruikte clusters in een ‘overwinteringsmodus’ plaatsen. Dit om het gebruik van bronnen zo efficiënt mogelijk te houden.

Versie 2.3 van Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes is per direct beschikbaar.

