Google Cloud laat gebruikers het meest ‘groene’ datacenter kiezen

Google Cloud heeft een tool ontwikkeld waarmee klanten in een cloudregio het meest duurzame of ‘groene’ datacenter kunnen selecteren voor hun diensten. Hiermee wil de techgigant duurzaamheid bevorderen.

Google wil een duurzamer imago hebben en stimuleert zijn klanten nu het meest duurzame datacenter te kiezen waarin zij hun cloudomgevingen en -diensten onderbrengen. Vanuit de beheertool voor hun Google Cloud-omgeving(en) hebben klanten met de tool de mogelijkheid deze datacenters te kiezen op basis van prijs, latency en duurzame operations. Binnen regio’s worden datacenters die het meest aan de gestelde voorwaarden voldoen, gemarkeerd met een groen bladicoontje en het label ‘lowest CO2’.

CFE-percentage belangrijk

De belangrijkste eis die de techgigant aan een groen icoontje stelt, is dat het betreffende Google-datacenter over een zogenoemd Carbon Free Energy (CFE)-percentage van minstens 75 procent beschikt. Dit betekent dat herbruikbare energie in 75 procent van de tijd wordt gebruikt om de Google datacenters in de betreffende regio van stroom te voorzien. Wanneer er geen CFE-informatie beschikbaar is, toont de tool de gemiddelde CO2-uitstoot van de benodigde fossiele energie om de datacenters te laten draaien.

Upgrade van eerdere tooling voor duurzaamheid

De informatie voor deze CFE-percentages en gemiddelde CO2-uitstoot is afkomstig uit een eerder in jaar gepresenteerde dataset. Hiermee wil Google transparant laten zien hoe de mix van hernieuwbare en traditionele energie voor zijn datacenters in elkaar steekt. De nu uitgebrachte tool komt boven op de vorig jaar gelanceerde Region Picker-tool waarmee Google Cloud-gebruikers de meest duurzame cloudregio voor hun diensten kunnen kiezen.

Tip: Google wil in 2030 uitstootvrij werken