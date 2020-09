Google wil in 2030 uitstootvrij werken

Google gaat de komende tijd meer werken naar een koolstofvrije operatie. Het internetbedrijf wil onder andere door de inzet van kunstmatige intelligentie zorgen dat het minder milieubelastend te werk gaat.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft dit bekendgemaakt. CEO Sundar Pichai schrijft: “We hebben de hele koolstofuitstootgeschiedenis van Google geëlimineerd. De emissie is volledig gecompenseerd van voor het koolstofneutraal werd in 2007.” Dat heeft het bedrijf onder andere gedaan door te investeren in ‘carbon offsets’, dat zijn bijvoorbeeld projecten die aan zonne-energie en windenergie werken. Bovendien maakt het gebruik van koolstofneutrale energie om zijn eigen operatie te runnen.

Google

Daar is redelijk wat initiatief voor nodig, want het betekent dat de gehele operatie van Google moet gaan veranderen. Het betekent hoofdkantoren, maar ook datacenters. Al het vastgoed van Google moet voldoen aan de nieuwe regels. Er worden ook andere organisaties bij betrokken om te bewerkstelligen dat Google minder broeikasgassen uitstoot over tien jaar, schrijft SiliconAngle.

Zo wil Google andere bedrijven toegang geven tot software die werkt op kunstmatige intelligentie en is bedoeld om energie te besparen. Ook wil het steden gaan aanschrijven om te vragen om ondersteuning in duurzame projecten. Volgens Google wordt in Amerika 12 procent van de elektriciteit gebruikt voor het verwarmen of juist koelen van commerciële gebouwen.

Kunstmatige intelligentie

De internetgigant verwacht dat de kunstmatige intelligentie die het heeft gebouwd gaat zorgen voor het reduceren van de energie die nodig is om datacenters te koelen. Het zou gaan om een reductie van 30 procent, die Google beschikbaar wil maken voor de grootste industriële bedrijven ter wereld.

Aan steden wil het juist de Environmental Insights Explorer-tool aanbieden. Hiermee kan de uitstoot worden gemeten en wordt er gekeken hoeveel ruimte er op een dak is voor zonnepanelen. Het is de bedoeling dat de 122 steden die de tool nu gebruiken worden uitgebreid naar 3.000.