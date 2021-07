Google mikt op stabiliteit en betrouwbaarheid met Enterprise API’s

Google introduceert Enterprise API’s. De API’s moeten een hoge mate van stabiliteit en betrouwbaarheid garanderen.

Kernvoorwaarde van de Enterprise API’s is dat eventuele door Google doorgevoerde veranderingen een minimale impact hebben op de eindgebruikers. Voorheen kreeg de techgigant wel eens klachten dat veranderingen aan API’s voor minder stabiliteit zorgden. Onder meer doordat API’s werden verwijderd, zonder dat dit aan de gebruikers was aangegeven.

Nieuwe voorwaarden

De voorwaarden rondom Enterprise APi’s moeten verandering brengen. Concreet zijn de Enterprise API’s een subset van API’s voor Google Cloud, Google Workspace of Google Maps. Ze hebben het label dat klantvriendelijke voorwaarden voor de specifieke API gelden. Aan de meeste API’s is volgens de techgigant nu dit label toegekend.

Met het label zijn gebruikers er in de eerste plaats van verzekerd dat geen enkele feature van de API mag worden verwijderd of veranderd op een manier die niet backwards compatible is, zolang gebruikers de API actief gebruiken. Bij een onvermijdelijke verandering, zal de techgigant een migratie zo probleemloos mogelijk maken. Uitzonderingen op de regel zijn als er security-, juridische- of intellectueel eigendom-problemen veroorzaakt worden door de feature.

Een andere voorwaarde is dat klanten minimaal een jaar van tevoren een waarschuwing krijgen wanneer er voor de API een verandering wordt doorgevoerd. Wanneer gelijkwaardige functionaliteit en prestaties beschikbaar zijn, krijgen klanten toegang tot tools, documenten en andere materialen voor een migratie. Ook gaat Google met klanten samenwerken om het gebruik te beperken.

Verder wordt iedere verandering die de techgigant aan een API doorvoert door een comité van Google-managers onderzocht. Bovendien krijgen deze veranderingen een strenge product lifecycle-evaluatie.