Microsoft en BT breiden samenwerking uit

Microsoft en de Britse telecomoperator en IT-dienstverlener BT gaan nauwer met elkaar samenwerken. De bedrijven gaan onder meer gezamenlijke telefonie- en securitydiensten en -toepassingen ontwikkelen.

Eén van de belangrijkste onderdelen richt zich op de Microsoft Operator Connect en Operator Connect Conferencing-oplossingen. Met behulp van deze toepassingen wil BT zijn beheerde telefoniediensten en bijbehorende connectiviteit rechtstreeks via Microsoft Teams gaan aanbieden. Het betreft hier een verdere uitbouw van de zelf door BT beheerde versie van deze collaboration-omgeving. Het gebruik van deze beheerde BT-versie van MS Teams is in het afgelopen jaar verdubbeld.

Beheerde securitydiensten

Naast de intensivering van de telefonie- en connectiviteitsamenwerking, willen beide partijen ook de security van BT-klanten verbeteren. Hiervoor gaan beide partijen de bestaande beheerde BT-diensten voor security op basis van Microsoft-technologie verder optimaliseren. Hiervoor worden nieuwe beheerde securitydiensten ontwikkeld en uitgebracht voor het beschermen van de moderne werkplekken. Werkplekken die steeds meer op collaboration zijn gericht. Welke diensten beide partijen hiervoor precies willen leveren, is niet bekendgemaakt.

Overige samenwerking

Microsoft en BT willen de gezamenlijk te ontwikkelen beheerde diensten naar verschillende sectoren brengen. Onder meer de digitale maakindustrie en de gezondheidszorg. Welke diensten juist deze sectoren krijgen, is ook niet bekendgemaakt. Verder willen beide bedrijven ook hun diensten duurzamer maken en willen zij meer investeren in het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van medewerkers van klanten.