VMware brengt Horizon VDI-portfolio naar Microsoft Azure

VMware maakt zijn Horizon-portfolio van virtual desktop infrastructure (VDI) beschikbaar op Microsoft Azure. Hiermee wil VMware meer inspelen op het toegenomen thuiswerken.

VMware is druk bezig zich voor te bereiden op het ‘nieuwe werken’ na de Covid-19-pandemie. Eerder dit jaar verbeterde de techgigant al zijn Workspace ONE endpoint management technologie voor het beter ondersteunen van ‘gedistribueerde’ werknemers. Nu brengt de techgigant zijn VDI-portfolio Horizon naar de public cloudomgeving van Azure. Deze laatste stap is vooral gezet om het aantal eindgebruikers van de VDI-oplossingen en -toepassingen uit te breiden.

Functionaliteit Horizon

Horizon biedt eindgebruikers een complete beheerde desktop-ervaring op het device van eindgebruikers, waar zij zich ook bevinden. Dit kan vanuit een on-premisesomgeving, maar ook direct vanuit een cloudomgeving, zoals Microsoft Azure. VMware Horizon is ook al helemaal beschikbaar op AWS.

Voordelen van een dergelijke virtuele desktopervaring zijn onder meer dat beheerders volledige controle hebben over de configuratie en meer security. Horizon ondersteunt een uitrol vanuit multicloudomgevingen en biedt daarnaast, op basis van de analyticstechnologie van het door VMware overgenomen Carbon Black, ook zero trust security.

Diensten die nu concreet uit Azure worden aangebonden, omvat onder meer universal brokering. Deze functionaliteit verbindt werknemers met de meest handige cloudomgeving of pod op basis van de beschikbare capaciteit, locatie, voorkeuren en andere factoren.

Een imagebeheerdienst helpt bij het beperken van onderhoud door images centraal op te slaan en te distribueren over Horizon-omgevingen. Verder biedt VMware Horizon vanuit Azure nog onder andere ondersteuning voor applicaties, een cloudmonitoringsdienst en lifecyclebheer.

Naast de beschikbaarheid vanuit Azure, maakte VMware ook bekend dat de Horizon VDI-oplossing nu ook definitief het relationele databasemanagement system PostgreSQL ondersteunt. Voorheen werd alleen Microsoft SQL Server ondersteund.

VMware heeft binnen Horizon ook verbeteringen aan het Blast-protocol doorgevoerd. Dit protocol wordt gebruikt om op afstand schermen te tonen. Verbeteringen aan dit protocol zijn onder meer ondersteuning voor schermen met hogere resoluties, de laatste GPU’s van Nvidia en high-dynamic encoding voor betere prestaties.