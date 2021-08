‘Banken nemen stappen tegen risico’s cloud computing’

Banken zijn veel meer bezig met het terugbrengen van de risico’s die bij het gebruik van de cloud komen kijken. Dit blijkt uit onderzoek van Google Cloud en Harris Poll.

Uit het onderzoek, dat onder 1300 respondenten werd uitgevoerd, blijkt dat banken serieus bezig zijn met het minimaliseren van de risico’s als zij diensten uit de cloud gebruiken. Zij reageren hiermee op gedachtes die bij belangrijke toezichthouders binnen de banksector leven.

Onrust bij toezichthouders

Toezichthouders als de Franse Nationale Bank en de Bank of England zijn erg bezorgd over het gebrek aan transparantie bij banken als het gaat om het gebruik van clouddiensten of -omgevingen. Volgens beide toezichthouders zijn banken tegenwoordig steeds vaker afhankelijk van enkele clouddiensten en -leveranciers. Denk onder meer aan AWS, Azure en Google Cloud. Deze leveranciers vallen vaak buiten de jurisdictie van de regelgevende instanties.

Doordat veel banken vaak bij dezelfde leveranciers diensten afnemen, vrezen de toezichthouders dat bij problemen niet één bank uitvalt, maar alle. Dat betekent grote problemen voor het financiële systeem.

Serieuze stappen

Uit het onderzoek blijkt nu dat toezichthouders tevreden kunnen zijn hoe banken mogelijke risico’s bij het gebruik van clouddiensten te lijf gaan. Het onderzoek toont aan dat een grote meerderheid voor zijn bedrijfsvoering clouddiensten gebruikt, maar daarbij wel nadenkt over de risico’s. Zo worden zaken als vendor-lockin serieus aangepakt. Een grote meerderheid kiest ook voor een multicloudstrategie of gaat dit snel doen.